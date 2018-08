Villarreal | Bacca | ' Gattuso voleva tenermi al Milan | ma avevo deciso'

Primo allenamento e primi sorrisi per Bacca al Villarreal : inizia la nuova vita : Prime immagini per Carlos Bacca con la nuova maglia del Villarreal. L'attaccante ha partecipato all'allenamento mattutino assieme a tutta la compagine spagnola. È arrivata anche l'uffcialità sul sito ...

Calciomercato Milan - è fatta per Castillejo : giocatore in città - domani le visite. Bacca al Villarreal : Ultimi botti di Calciomercato, per il Milan un Ferragosto caldissimo. Se da una parte sono state fissate le visite mediche per Diego Laxalt , pronto a passare in rossonero dal Genoa, dall'altra è ...

Calciomercato - in chiusura l'affare Milan-Villarreal per Castillejo e Bacca : Samu Castillejo al Milan, ci siamo. Lo spagnolo classe 1995 non si è allenato con il Villarreal, con il quale il club rossonero sta lavorando da giorni alla chiusura della trattativa che vede ...

Milan - Castillejo si sblocca : e Bacca torna al Villarreal : Una firma, attesa, e un'accelerata improvvisa, quindi molto meno attesa. Il mercato di ieri ha certificato il contratto di Bakayoko e ha messo il Milan a un passo da Castillejo, attaccante esterno del ...

Calciomercato Milan - offerta per Castillejo : anche Bacca nella trattativa - la risposta del Villarreal : Prosegue senza sosta il lavoro del direttore dell’area tecnica rossonera Leonardo per rinforzare la rosa a disposizione di Rino Gattuso. Dopo l’arrivo di Bakayoko in prestito dal Chelsea, il dirigente rossonero starebbe cercando un altro centrocampista (sogno Milinkovic-Savic) e un esterno d’attacco. A quest’ultimo riguardo, al Milan viene accostato – con sempre maggior insistenza – il nome di Samu Castillejo, 23enne in ...

Milan - Leonardo usa Bacca per arrivare a Castillejo. Ma per ora il Villarreal fa muro : Al Milan Carlos Bacca ha coperto molti ruoli: cannoniere indispensabile alla squadra, attaccante poco funzionale al gioco palleggiato di Montella, peso di cui liberarsi al più presto. L'ultima ...