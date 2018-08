“Vietato indossare quel colore” E Kate Middleton obbedisce Ma il protocollo non c’entra

caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Non è ancora regina nel senso proprio del termine, ma regina di stile lo è eccome. E da tempo, ormai.non sbaglia un colpo. Con capi low cost, riciclati o di haute couture, con i jeans o con gli abiti da sera, con i cappottini bon ton o con i vestitini scampanati al ginocchio. Per non parlare, poi, dei capelli sempre perfetti, lunghi o corti che siano. Non c’è occasione o evento ufficiale che la moglie di William d’Inghilterra non catalizzi l’attenzione di media e fotografi, tutti pronti a immortalare il suo nuovo look, vincente 10 volte su 10. Anche se, certo, i gusti sono gusti. Non c’è capo che non finisca sold out in un baleno in rete, anche quando si tratta del guardaroba dei principini. Maestra di stile e icona fashion ma con oculatezza, visti gli innumerevoli outfit messi e rimessi (principio che vale anche per i tre figli, come ...