Video trailer del nuovo tour 2018 dei Negramaro nei palazzetti italiani | in autunno

Ne Le ragazze del centralino 3 il matrimonio di Lidia tra bebè e manette : Video trailer de Las chicas del cable : Le ragazze del centralino 3 debutta su Netflix il 7 settembre con una première che riparte dall'enorme cliffhanger del finale della seconda stagione, con la protagonista precipitata dal balcone di una clinica, per poi trasportare lo spettatore nei primi anni Trenta. Nel trailer ufficiale appena divulgato da Netflix, la nuova stagione si presenta come una corsa sulle montagne russe tra emozioni molto diverse. A quanto pare, Lidia non solo ...

Gamescom 2018 : l'ispirato open-world investigativo The Sinking City si mostra in un trailer e in un Video gameplay : Il team di sviluppo di The Sinking City ha pubblicato due video in occasione della Gamescom 2018.Nello specifico, si tratta di un trailer in CGI e di una demo di 12 minuti che mette in mostra il gameplay e gli strumenti investigativi che saranno messi a disposizione dei giocatori.Qui sotto, potete ammirare il trailer intitolato "Death May Die":Read more…

Gamescom 2018 : Darksiders 3 protagonista dell'evento con un nuovo trailer - un Video gameplay e alcune immagini : La Gamescom 2018 ha ufficialmente preso il via con la cerimonia di apertura e sono già parecchie le novità provenienti dall'importante manifestazione.Tra gli assoluti protagonisti si segnala Darksiders 3 che, come riporta Gematsu, è tornato a mostrarsi con moltissimo materiale.Nello specifico, possiamo ammirare un nuovo trailer, un video di gameplay e alcune immagini.Read more…

La vera storia di Olli Maki - il pugile innamorato/ Video trailer - il film di Kuosmanen al cinema dal 16 agosto : La vera storia di Olli Maki, il pugile innamorato anti-Rocky: dal 16 agosto 2018 al cinema il film del regista finlandese Juho Kuosmanen, ecco il Video del trailer(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 16:30:00 GMT)

Svelato il trailer di Outlander 4 - la nuova vita di Jamie e Claire rovinata da un oscuro presagio? (Video) : Li avevamo lasciati felici e pronti a iniziare una nuova vita, ma altri pericoli attendono Jamie e Claire. Nel teaser trailer di Outlander 4, mostrato in anteprima al Comic-Con di New York, gli sventurati amanti approdano nel North Caroline, affrontando la solita sfilza di tragedie e scorribande, ma anche tante scene hot tra i due protagonisti. Nel breve trailer di Outlander 4 ci sono molti indizi ricollegabili al romanzo di Diana Gabaldon ...

La trama della nuova serie Maniac su Netflix con Emma Stone che promette di diventare un’ossessione già dal trailer (Video) : Sarà una commedia dark con un cast all-star la grande scommessa di Netflix, che ha rilasciato il trailer teaser della nuova serie Maniac con Jonah Hill ed Emma Stone disponibile in streaming dal 21 settembre. I due attori appaiono seduti ad un tavolo uno di fronte all'altra mentre si fissano inermi e diversi colori si alternano sullo sfondo mentre una voce fuori campo spiega allo spettatore che la mente "può essere aggiustata". Un teaser ...

Stefano Cucchi : la sua storia diventa un film per Netflix - il trailer (Video) : Quello di Stefano Cucchi è stato uno dei casi di cronaca più controversi dell'ultimo decennio [VIDEO], a distanza di quasi nove anni dalla morte dell'allora trentunenne romano infatti, la sua storia, così come l'evoluzione dei diversi processi legali che ne sono scaturiti, continua a far discutere, occupando le pagine di quotidiani, settimanali e siti internet, nonché innumerevoli spazi nelle trasmissioni televisive. La discussione, con ogni ...

A Star Is Born/ Video trailer : Cooper omaggia Wellman - Lady Gaga punta l'Olimpo del cinema : A Star Is Born al Festival di Venezia: esordio di regia per Bradley Cooper con la cantante Lady Gaga come protagonista, ecco il Video del trailer e la sinossi(Pubblicato il Mon, 23 Jul 2018 19:16:00 GMT)

Il Video trailer di Roswell - New Mexico divide il pubblico : il reboot coi nuovi Liz e Max punta sulla nostalgia : Come già accaduto con l'annuncio dell'avvio della produzione di un reboot, anche il trailer di Roswell, New Mexico nella nuova versione che sarà in onda su The CW la prossima stagione ha diviso il pubblico, attirando molte critiche ma anche generando un certo entusiasmo. L'idea di un remake di Roswell ha diviso i fan della serie originale sin da subito e le prime immagini del nuovo show non sono da meno: anche il primo trailer si è dimostrato ...

Svelato il trailer di The Flash 5 - anticipazioni dal Comic-Con 2018 : tra dark Nora e numerosi morti (Video) : Al Comic-Con 2018 è stato Svelato l'atteso trailer di The Flash 5. Cosa nasconde Nora, figlia di Barry e Iris dal futuro? La ragazza, apparsa alcune volte durante la quarta stagione, ha annunciato di aver commesso "un grandissimo errore" che potrebbe avere, ora, devastanti conseguenze nelle vite di Barry e i suoi amici. E non è tutto. Dal panel delle serie DC, sono emerse diverse anticipazioni sulla prossima stagione, che non preannunciano ...

Nel primo trailer de I Medici – Lorenzo Il Magnifico il nuovo protagonista Daniel Sharman (Video) : "In ogni momento della mia vita ho cercato di fare la cosa giusta, perché del doman non v'è certezza": il primo trailer de I Medici - Lorenzo Il Magnifico, seconda stagione della serie che ha debuttato su Rai1 e nel mondo nel 2016, si apre così, con la voce fuori campo del protagonista che recita la sua celebre Canzona di Bacco (Il Trionfo di Bacco e Arianna), il canto carnascialesco da lui composto. Il nuovo volto del sequel de I Medici si ...

Queen e Freddie Mercury - “Bohemian Rhapsody” - il biopic/ Video - dal 29 novembre al cinema : ecco il trailer : Queen e Freddie Mercury, “Bohemian Rhapsody”, è il film in uscita in autunno in Italia, ecco la data e il trailer ufficiale del biopic musicale(Pubblicato il Wed, 18 Jul 2018 19:51:00 GMT)

Il primo trailer di Stranger Things 3 svela la data di uscita su Netflix? Qualcosa è in arrivo a Hawkins (Video) : A sorpresa, Netflix ha rilasciato il primo trailer di Stranger Things 3. Si tratta di un teaser che non anticipa nulla, se non mostrano due dei personaggi della prossima stagione. Si tratta di Steve Harrington, diventato uno tra i protagonisti più amati, e la new entry, Robin, interpretata da Maya Hawke (figlia di Ethan Hawke e Uma Thurman, vista nella miniserie Piccole Donne). Usando uno stile tipicamente anni Ottanta, la serie di punta del ...

Max Greenfield di New Girl e Beth Behrs di 2 Broke Girls nella nuova serie The Neighborhood (Video trailer) : Sono Max Greenfield di New Girl e Beth Behrs di 2 Broke Girls i nuovi protagonisti di The Neighborhood. Nuovi perché la serie, voluta da CBS, ha subito un recast poco dopo l'ordine di realizzare un episodio pilota. L'emittente ha arruolato i veterinari delle sitcom di grande successo New Girl e 2 Broke Girls, entrambe ormai concluse, per sostituire i protagonisti originali Josh Lawson e Dream Walker il mese scorso, poco dopo aver ordinato il ...