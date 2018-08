Video promo di Una Pallottola nel Cuore 3 | Gigi Proietti torna su Rai1 con sei episodi da

Netflix sperimenta l'inserimento di Video promozionali tra gli episodi - negli USA scoppia la protesta : Il binge watching è un termine che gli appassionati di serie tv hanno imparato a conoscere negli ultimi anni. Si tratta della pratica di vedere più episodi di una serie tv senza soluzione di continuità, una sorta di maratona seriale favorita dalla diffusione delle piattaforme di streaming e dai cofanetti di serie tv con tutti gli episodi disponibili.Se un tempo il binge watching si poteva fare acquistando il cofanetto in DVD (o per i più ...

Samsung Galaxy Note 9 viene promosso dai test di JerryRigEverything - ma si poteva far meglio (Video) : A Seul difficilmente "steccano" un test di durabilità, quello a cui viene sottoposto ogni gadget che arriva a JerryRigEverything L'articolo Samsung Galaxy Note 9 viene promosso dai test di JerryRigEverything, ma si poteva far meglio (video) proviene da TuttoAndroid.

Netflix - in test i Video promozionali fra un episodio e l'altro : Al momento in cui scriviamo i video sono apparsi solo su un numero estremamente selezionato di account in tutto il mondo: si tratta , nello specifico, di trailer a pieno schermo di opere presenti sul ...

Axos difende Gemtaiz dopo le accuse di CRLN : 'Pianti da promo' (Video) : Negli ultimi giorni sta impazzando on line una polemica a dir poco articolata in materia di sessismo e misoginia. Tutto è iniziato pochi giorni fa, quando la cantante CRLN ha denunciato sui social [VIDEO]di essere stata ripetutamente insultata, con cori a sfondo sessista, mentre la sera dell'8 agosto 2018 si esibiva sul placo dell''Indiegeno Fest' in provincia di Messina, in apertura a Gemitaiz, l'artista principale della serata. Il pubblico ...

Come quando fuori piove - su Nove i promo della serie con Virginia Raffaele (Video) : Resta ancora avvolto nel mistero Come quando fuori piove, il prossimo progetto di Virginia Raffaele che debutterà su Nove in autunno con una serie tv che la vedrà protagonista assoluta.Nessuna notizia sulla data di partenza della serie, ma Nove ha già iniziato a mandare in onda i promo, che mostrano le protagoniste. Tutte, ovviamente, interpretate dalla Raffaele, che dimostra ancora una volta la sua versatilità e capacità di indossare qualsiasi ...

Netflix testa Video promo tra un episodio e l'altro : Il team di Netflix sta testando video promozionali tra gli episodi degli spettacoli in streaming, soluzione che pare non piaccia agli utenti

Netflix testa Video promo tra un episodio e l’altro : Il team di Netflix sta testando video promozionali tra gli episodi degli spettacoli in streaming, soluzione che pare non piaccia agli utenti L'articolo Netflix testa video promo tra un episodio e l’altro proviene da TuttoAndroid.

The Rookie : anticipazioni - trama e promo della serie tv (Video) : The Rookie riporta l’attore di Castle in tv. Questa volta vedremo Nathan Fillion nei panni dell’agente John Nolan. La serie Tv andrà in onda quest’anno sulla ABC, previsto per la seconda serata del martedì per quanto riguarda la programmazione americana. The Rookie affronta una trama scritta da Alexi Hawley, mentre il cast vede la partecipazione di altri attori come Alyssa Diaz. The Rookie trama e anticipazioni Per John Nolan ...

Empire 5 : preview e teaser promo (Video) : Empire 5 inizia il conto alla rovescia per la sua quinta stagione, in onda a fine settembre sulla FOX americana. I fan italiani dovranno attendere come sempre la trasmissione su Fox Life, a breve distanza dal debutto in madre patria. Empire 5 conferma il successo di uno show che grazie alle sue storie emozionanti e drammatiche ha conquistato gli appassionati del rap e non solo. Empire 5 cambia showrunner e amplia il cast Purtroppo non si sa ...

Temptation Island Vip : arriva il promo - Simona Ventura annuncia le sei coppie | Video : Simona Ventura è tornata!! Ora possiamo dirlo con certezza! Ecco il promo della conduttrice che vedremo presto alla conduzione di Temptation Island Vip presentare le sei coppie in gioco! Temptation Island Vip: Simona Ventura guida il racconto Dopo settimane di nomi dati come certi alla partecipazione del reality, immediatamente poi smentiti dai diretti interessati, ora abbiamo finalmente la conferma ufficiale di colei che guiderà il racconto: ...

Video Volley - un mese ai Mondiali in Italia! Il promo sulla Rai - gli azzurri verso l’evento : Manca un mese esatto ai Mondiali 2018 di Volley maschile che si disputeranno in Italia dal 9 al 30 settembre. La rassegna iridata di pallavolo rappresenta uno degli eventi sportivi più importanti della stagione e si svolgeranno nel nostro Paese (insieme alla Bulgaria esclusivamente per le prime due fasi), la nostra Nazionale va a caccia di un risultato di lusso insieme ad altre corazzate come Brasile, Francia, Russia, USA, Serbia, Polonia. Da ...

Vieni da me - dal 10 settembre su Rai 1 : il promo con Caterina Balivo (Video) : Sta per mettersi in moto la nuova stagione di Rai 1 con una fascia pomeridiana ulteriormente rinnovata. Dopo un anno in compagnia di Alessandro Greco ed il suo game show Zero e lode, il conduttore torna in panchina per lasciar spazio al ritorno di Caterina Balivo sulla prima rete Rai con Vieni da Me.Un ritorno della conduttrice che avviene dopo 8 anni. Nello stesso spazio, dal 2005 al 2010 ha condotto un altro talk show che l'ha ...

MacGyver 2/ Anticipazioni 8 agosto - Video promo : Mac e Jack sulle tracce di una banda di spietati criminali : MacGyver 2 torna in onda oggi, mercoledì 8 agosto, in prima serata su Raidue. Appuntamento ad alta tensione con gli episodi "Bugiardi professionisti" e "Il Tesoro di Jerico".(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 20:21:00 GMT)

MacGyver 2/ Anticipazioni 8 agosto - Video promo : una truffatrice con il vizietto della verità : MacGyver 2 torna in onda oggi, mercoledì 8 agosto, in prima serata su Raidue. Appuntamento ad alta tensione con gli episodi "Bugiardi professionisti" e "Il Tesoro di Jerico".(Pubblicato il Wed, 08 Aug 2018 14:14:00 GMT)