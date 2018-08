VIDEO – Furia Lotito contro il suo allenatore Simone Inzaghi | “Decido io | non tu!!”

Lazio - Lotito contro Inzaghi : "Ti lamenti sempre"/ VIDEO rubato al presidente : sfuriata al tecnico : Lazio, Lotito contro Inzaghi: "Ti lamenti sempre". Ultime notizie, Video rubato al presidente biancoceleste: sfuriata al tecnico dopo il ko col Napoli(Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 12:35:00 GMT)

Sorrentino è a terra privo di sensi - Chiellini e Dybala esultano per il gol : il gesto fa infuriare i social [VIDEO] : Un episodio accaduto durante Chievo-Juventus fa infuriare i social: mentre Sorrentino era a terra, privo di sensi, dopo lo scontro con Cristiano Ronaldo, Chiellini e Dybala esultavano per il gol. Il gesto ha generato grandi polemiche Neanche il tempo di iniziare che subito la prima partita di Serie A genera grandi polemiche. Un episodio in particolare, accaduto durante Chievo-Juventus, ha fatto infuriare il pubblico dei social. Mentre ...

Turchia - spari e martellate contro gli Iphone : la furia anti Usa dilaga in rete - VIDEO : In un discorso pronunciato mercoledì scorso, Erdogan ha detto: 'Se gli Usa hanno l'Iphone, dall'altro lato del mondo c'è la Samsung' e i turchi, inoltre, 'possono usare le compagnie elettroniche ...

Barbara D'Urso infuriata con il contestatore : "Ma quale photoshop - le mie gambe sono veramente così" VIDEO : Barbara D'Urso non ci sta e risponde pan per focaccia ai suoi fan che mettono in dubbio la sua bellezza "naturale". Luogo virtuale della nuova polemica che vede protagonista la signora...

Cristiano Ronaldo-Juve - l’accoglienza shock dei tifosi del Napoli : il VIDEO che fa infuriare i bianconeri : Cristiano Ronaldo alla Juventus, si è concluso nelle ultime ore la trattativa di calciomercato del secolo, i bianconeri si sono assicurati le prestazioni del miglior calciatore al mondo. Un innesto super non solo per i bianconeri ma per tutto il calcio, si avvicina un evento incredibile che è quello delle presentazione di lunedì allo Stadium, un appuntamento seguito da tutto il mondo. Nel frattempo sul web sta circolando un VIDEO che ha ...

Furia protagonista del nuovo VIDEO gameplay di Darksiders 3 : Nella giornata di ieri è finalmente arrivato il tanto atteso annuncio della data di lancio di Darksiders 3. Per l'occasione sono state svelate anche informazioni sulla Darksiders III Collector's Edition e sulla Darksiders III Apocalypse Edition.Il gioco di THQ Nordic e Gunfire Games arriverà tra qualche mese, a novembre, ma grazie a IGN possiamo ammirare Furia in azione già oggi. Come saprete, in Darksiders 3 vestiremo i panni di Furia, l'unico ...

Pattugliatore irlandese con 106 migranti a Messina. Furia Salvini e Toninelli VIDEO Ma quella missione è a guida italiana : Ma Salvini: «Dopo aver fermato le navi delle Ong, porterò al tavolo la richiesta italiana di bloccare l’arrivo nei porti italiani delle navi delle missioni internazionali»

Russia - che scandalo Smolov : sbaglia il “cucchiaio” e fa infuriare una Nazione intera [VIDEO] : Smolov non perde occasione per mettere in mostra tutta la sua superficialità e la follia malsana che a volte dovrebbe lasciar spazio alla razionalità Smolov ha esagerato, come è solito fare nella sua vita ricca di contraddizioni. Il calciatore della Russia si è presentato dal dischetto per il primo rigore della lotteria nei quarti di finale contro la Croazia. Volendo fare il fenomeno, Smolov ha fatto il “cucchiaio”, un gesto ...

LE VIBRAZIONI E JAKE LA FURIA/ VIDEO - “Dobbiamo cantare ciò che sentiamo” (Wind Summer Festival 2018) : Le VIBRAZIONI e JAKE La FURIA salgono sul palco del Wind Summer Festival con 'Amore Zen' il loro singolo estivo spensierato e divertente: le dichiarazioni della band.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 23:22:00 GMT)

VIDEO Bordata di fischi per Chris Froome al Tour de France! Pandemonio alla presentazione delle squadre - pubblico infuriato dopo il caso salbutamolo : Chris Froome è stata accolto con una sonora Bordata di fischi alla presentazione delle squadre che oggi ha preceduto il via del Tour de France previsto per sabato 7 luglio. Il britannico, appena assolto per il caso salbutamolo, non è gradito in territorio transalpino come avevano fatto capire gli organizzatori di ASO quando lo avevano escluso perché “ledeva l’immagine della corsa”, salvo doverlo riammettere dopo la sentenza ...

Le Vibrazioni e Jake La Furia/ VIDEO presentano il loro singolo estivo 'Amore Zen' (Wind Summer Festival 2018) : Le Vibrazioni e Jake La Furia salgono sul palco del Wind Summer Festival con 'Amore Zen' il loro singolo estivo spensierato e divertente: le dichiarazioni della band.(Pubblicato il Thu, 05 Jul 2018 09:03:00 GMT)

Mondiali Russia 2018 - Spagna eliminata : Marc Marquez è una furia [VIDEO] : Mondiali Russia 2018, la giornata di oggi ha regalato la clamorosa eliminazione della Spagna contro la Russia. Nel frattempo si è disputata anche la gara di MotoGp ad Assen, successo per Marc Marquez che allunga nella classifica piloti. Poi la delusione per il pilota spagnolo, dopo la gara il pilota leader del Mondiale ha seguito la partita in diretta, grande delusione e furia dopo i calci di rigore, il video pubblicato ha fatto il giro ...

Mondiali - tifoso molesta giornalista in diretta : lei si infuria. VIDEO - : Julia Guimaraes, reporter dell'emittente brasiliana Globo, aveva passato la linea allo studio, quando un ragazzo si è avvicinato e ha provato a darle un bacio. È il terzo episodio di questo tipo dall'...

F1 - Hamilton non crede ai suoi occhi : il replay dell’incidente tra Bottas e Vettel fa infuriare Lewis [VIDEO] : Subito dopo la gara, Lewis Hamilton ha guardato l’incidente tra Hamilton e Bottas tradendo un’espressione alquanto sorpresa per la lieve penalità inflitta al tedesco “Un quinto posto come penalità per aver buttato fuori qualcuno in curva uno“, Lewis Hamilton esprime la sua rabbia a caldo per quanto accaduto tra Vettel e Bottas al via del Gp di Francia. Un contatto costato carissimo ad entrambi i piloti e causato da una ...