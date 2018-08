Vette d' artificio per il prossimo anno punta ad allargare i confini

Gran finale a Santa Maria per Vette d'Artificio : Nel centro di Santa Maria Maggiore possibilita di visitare le mostre d'arte o godersi coinvolgenti spettacoli di strada. Spazio alla gastronomia di montagna con le cene nei ristoranti del borgo ...

In 9000 a Macugnaga per Vette d'artificio : Nel centro di Santa Maria Maggiore possibilità di visitare le mostre d'arte o godersi coinvolgenti spettacoli di strada. Spazio alla gastronomia di montagna con le cene nei ristoranti del borgo ...

Macugnaga - Vette d'artificio - in novemila ai piedi del Rosa : Ti potrebbero interessare anche: Macugnaga , Vette d'artificio fa il botto, novemila ai… Macugnaga , Seimila spettatori per l'affascinante Vette Spettacoli, Il festival Vette d'artificio parte ...

Vette d'artificio 2018 : Le località si trasformano così per una serata in palcoscenici naturali per spettacoli piromusicali poco impattanti e attenti all'ambiente: grazie all'esperienza di GFG Pyro, gli show, altamente ...