Venezuela | la nuova moneta è il bolivar soberano Cinque ‘0’ in meno e legato alla

In Venezuela ha cominciato a circolare la nuova moneta : Ha cinque 0 in meno rispetto alla precedente ed è stata introdotta per limitare l'iperinflazione: per ora però ha creato solo confusione The post In Venezuela ha cominciato a circolare la nuova moneta appeared first on Il Post.

Bolivar sovrano - la nuova moneta del Venezuela/ Ultime notizie : rivoluzione monetaria contro l’iperinflazione : Venezuela, oggi parte riforma monetaria di Maduro. Ultime notizie, si tratta della seconda riconversione in dieci anni: l'opposizione ha indetto sciopero(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 11:04:00 GMT)

Venezuela : Maduro decide maxi-svalutazione e alza del 3.500% il salario minimo - nuova valuta ancorata al Petro : Serie di drastiche misure economiche in Venezuela per combattere l'iperinflazione. Via cinque zeri dalla valuta, che da oggi diventa bolivar sovrano, rialzo dell'Iva e aumento di 35 volte del sarario ...

Venezuela - Maduro moltiplica per 34 il salario minimo/ Nuova moneta "bolivar sovrano" in vigore da lunedì : Venezuela, il presidente Nicolas Maduro moltiplica salario minimo per 34 volte: ultime notizie Caracas, previsto rigido programma di "disciplina fiscale"(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 15:12:00 GMT)