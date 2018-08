Venezuela | forte terremoto di magnitudo 7 3 Panico in un supermercato | il video della

ilfattoquotidiano

: Forte scossa di terremoto in Venezuela avvertita anche in Colombia - Corriere : Forte scossa di terremoto in Venezuela avvertita anche in Colombia - repubblica : Forte scossa di terremoto in Venezuela: sisma di magnitudo 7.3, edifici evacuati anche in Colombia [news aggiornata… - micheledisalvo : Secondo me #Salvini #Savona e #Bagnai (oltre a #Grillo e #DiMaio) sognano il #Venezuela ...che oggi sostituisce il… -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Ilè stato scosso da undi7.3 nella zonacosta nord orientale. Lo rileva l’Us Geological Survey, precisando che non ci sono, al momento, segnalazioni di vittime, feriti o danni. Il sisma è stato avvertito per diversi secondi e ha scatenato ila Caracas. Molti edifici sono stati evacuati per timore di scosse di assestamento o danni strutturali. Il ministro dell’Interno, Nestor Reverol, ha affermato che il prolungato“è stato avvertito in diversi stati” ma che “per ora non ci sono notizie di feriti o morti”. Nel, il momento in cui lascossa colpisce una 20 chilometri da Yaguaraparo, a nord del Paese. Lo US Pacific Tsunami Warning Center afferma che non esiste alcuna minaccia tsunami conseguente al. L'articolodi7.3.in un ...