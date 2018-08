Vela – Al Circolo Vela Torbole tornano regine le ex classi olimpiche

Vela – Trofeo Santa Chiara al Circolo Vela Marciana Marina : Il Trofeo Santa Chiara al Circolo Vela Marciana Marina Anche quest’anno come sempre il Circolo della Vela Marciana Marina ha reso omaggio alla Santa patrona del paese con il Trofeo Santa Chiara. In mare per le due prove disputate con venti leggeri dai quadranti sud i giovani velisti della classe Optimist-categoria Cadetti, L’Equipe-categorie Evo e Under 12, 420 e Libera. A dirigere il Comitato di Regata il giudice rosignanese Maurizio ...

Vela – Europeo 29ER : Waink e Gambarin argento - il Circolo Gargnano-Lago di Garda in festa : Waink e Gambarin d’argento all’Europeo 29ER Ferragosto di festa al Circolo Vela Gargnano-Lago di Garda grazie a Michelle Waink e Claudia Gambarin, vice campionesse d’Europa 29ER alle regate disputate sul mare finlandese di Helsinki. La Waink e la Gambarin, allenate dal coach Giulio Comboni, aggiungono un secondo posto al quarto meritato nel Mondiale Giovanile di luglio, a Corpus Christi in Texas, quando a vincere fu la ...

Vela - il ‘Garda Sailing Challenge 2018’ passa nelle mani del Circolo Gargnano : ecco le gare in programma : Dopo le due giornate della 32° Trans Benaco dei Club del Circolo Nautico di Portese e del Garda Limone Sailing, tocca ora alle prossime due tappe d’inizio settembre, il 52° Trofeo Gorla e la 68° Centomiglia Il “Garda Sailing Challenge 2018” passa nelle mani del Circolo Vela Gargnano. Dopo le due giornate della 32° Trans Benaco dei Club del Circolo Nautico di Portese (presidente Francesco Tirelli) e del Garda Limone ...

Vela – Campionato nazionale a squadre Optimist : splendido podio per il Circolo Velico Ravennate : Campionato nazionale a squadre Optimist, il Circolo Velico Ravennate è di nuovo sul podio Marina di Ravenna, 2 agosto 2018 – Continuano a piovere soddisfazioni in casa Circolo Velico Ravennate e, ancora una volta, il motivo dell’orgoglio sono proprio i giovanissimi atleti della squadra Optimist. Già reduci da una buona scia di successi in corso di stagione, e sotto la guida esperta dell’istruttore Spike Maioli, i cinque ...

Vela - splendido riconoscimento del Circolo Velico Ravennate : Pezzilli convocato in Nazionale : Lorenzo Pezzilli, portacolori del Circolo Velico Ravennate, convocato in Nazionale per il Campionato Europeo Optimist a squadre Confermando un trend di crescita importante, e forte del terzo posto ottenuto al recente Campionato Europeo Optimist di Scheveningen (Olanda), dove si è confrontato con una nutrita schiera di avversari particolarmente competitivi, il giovanissimo velista Ravennate Lorenzo Pezzilli (Piccì per gli amici) è stato ...

Vela – Europei Youth Classe Europa - tutti i risultati delle gare disputate al Circolo Arco : Danimarca e Svezia si aggiudicano la vittoria ai Campionato Europei Youth Classe Europa, rispettivamente nella categoria maschile con Kristian Valentin Medina Praes e nella categoria femminile con Hanna Johnsson Si è concluso al Circolo Vela Arco il doppio evento dedicato alla Classe Europa: per l’assegnazione dei titoli continentali di categoria il Circolo è stato impegnato nei primi 4 giorni con i regatanti della categoria master per poi ...

Vela – Europei Youth : nordici al vertice - tanto divertimento per i giovani al Circolo Vela Arco : Bella giornata di Vela agli Europei classe Europa giovanili: un vento inaspettato sui 16 nodi ha offerto spettacolo e divertimento al centinaio di giovani impegnati al Circolo Vela Arco per giocarsi il titolo continentale Youth. nordici al vertice Nonostante la giornata nuvolosa sul Garda Trentino è stato possibile regatare molto bene grazie ad un inaspettato vento da sud che è soffiato anche fino a 16 nodi. La flotta suddivisa in due ...

Vela – Circolo Vela Gargnano del lago di Garda : primi bilanci positivi : Successi agonistici e grandi regate per il Circolo Vela Gargnano del lago di Garda Metà stagione e primi bilanci per il Circolo Vela Gargnano del lago di Garda. Non solo impegni in ambito organizzativo ma importanti risultati per i vari skipper del sodalizio della Centomiglia velica dell’8-9 settembre. Le due ragazze della squadra 29Er Michelle Waink e Claudia Gambarin hanno guadagnato la convocazione per il Mondiale Giovanile Under 19 che ...

Vela – Tutti gli appuntamenti estivi del circolo Vela del Gargnano sul Lago di Garda : Tante regate prima di Gorla & Centomiglia, anticipate dal Circuito Internazionale del Catamarano M 32. Il 22 settembre la Childrenwindcup. Si parte a fine giugno con il trofeo Danesi, a metà luglio il Trofeo Alpe del Garda alla base di Campione Univela Fine giugno e macchina a pieno regime per il circolo vela Gargnano sul Lago di Garda. Gli eventi dell’estate si apriranno con il 40° Trofeo Danesi (Optimist) il 30 giugno-1 luglio; la ...