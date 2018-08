Var in Champions League? L’Uefa pensa ad una soluzione a sorpresa

sportfair

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Var in, un’idea che balena in mente a Ceferin ed all’Uefa da diversi mesi: ecco come potrebbe essere inserito Il Var innon è stato ancora adottato. Il motivo è molto semplice, l’Uefa addebita questo ritardo alla difficoltà ad avere il Var su tutti i campi europei, anche quelli non proprio all’avanguardia di club che partecipano ai preliminari. Secondo il Times però, l’Uefa starebbendo ad una, vale a dire l’inserimento del Var solo ai quarti di finale della. Unache a detta di molti è iniqua, dato che casi da moviola potrebbero accadere anche nei turni precedenti, ma tant’è, l’idea c’è. Vedremo se verrà portata a termine.L'articolo Var in? L’Uefaad unaSPORTFAIR.