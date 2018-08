Var anche in Champions? La Uefa ci pensa a partire dai quarti

Gessica Lattuca - scomparsa da 9 giorni da FaVara : in campo anche le unità cinofile : Ancora senza esito le ricerche di Gessica Lattuca, la donna di ventisette anni sparita nel nulla il 12 agosto scorso da Favara, nell'Agrigentino. Una ventina di militari ieri ha battuto palmo a palmo le campagne che circondano il centro abitato e nelle attività di perlustrazioni è stato impegnato anche un elicottero dell'Elinucleo Carabinieri di Palermo.Continua a leggere

Calabria - i soccorritori : “Allertata anche la Guardia costiera - i morti possono arriVare in mare” : “È stata allertata anche la Guardia costiera, perché è probabile che i corpi delle vittime possano essere stati spinti sino al mare”. A dirlo è stato Walter Milan della Direzione nazionale del soccorso alpino. L'articolo Calabria, i soccorritori: “Allertata anche la Guardia costiera, i morti possono arrivare in mare” proviene da Il Fatto Quotidiano.

Rage 2 potrebbe arriVare anche su Nintendo Switch? : Bethesda ha iniziato a far crescere la sue uscite per Nintendo Switch sempre di più, come riporta Nintendoeverything proprio ieri al QuakeCon abbiamo appreso del lancio di Doom Eternal anche per la portatile della grande N.Ebbene Rage 2 è un altro gioco sempre di Bethesda, le piattaforme di lancio sono giù state annunciate e sebbene Switch non sia tra queste le cose potrebbero cambiare in futuro, quanto meno esiste una possibilità. In occasione ...

Diretta/ Manchester United Leicester (risultato finale 2-1) streaming video tv : Vardy non basta! : Diretta Manchester United Leicester streaming video e tv: probabili formazioni, orario, quote e risultato live dell’anticipo che apre la Premier League(Pubblicato il Fri, 10 Aug 2018 23:21:00 GMT)

Inter - Lautaro Martinez svela : “fortunato ad aver incontrato Icardi - mi chiamava anche prima di arriVare qui” : L’attaccante arrivato da poco dal Racing ha parlato di questa esperienza all’Inter, soffermandosi sul rapporto con Icardi Un’avventura cominciata benissimo, tre gol e un assist nelle prime amichevoli dell’Inter. Lautaro Martinez è riuscito già ad ambientarsi, stringendo un’amicizia particolare con Mauro Icardi: “prima ancora che sbarcassi in Italia mi chiamava, appena arrivato mi ha cercato per chiedermi ...

Anche I Già Clienti Kena Mobile Possono AttiVare Kena Summer : Come Attivare l’offerta Kena Summer con 50 Giga, 1500 minuti, 30 sms a 6,90 euro al mese Anche se sei già cliente Kena Mobile. Tutti Possono Attivare l’offerta Kena Summer Come Attivare offerta tariffa Kena Summer per già Clienti Kena Mobile Negli scorsi giorni abbiamo parlato della nuova offerta Kena Summer di Kena Mobile: 1500 Minuti, 30 SMS E 50 Giga A 7 […]

Anche Yakuza 6 potrebbe arriVare su PC : Giungono interessanti notizie per tutti i giocatori PC appassionati della famosa serie di Yakuza. Come saprete, Yakuza 0 è stato pubblicato su PC poche ore fa e, stando a rumor emersi su Resetera, sembra che Anche l'apprezzato Yakuza 6 The Song of Life potrebbe presto approdare su PC.Come si legge nel report finanziario, SEGA ha in programma la pubblicazione di alcuni giochi, come Persona 5 Dancing Star Light e Persona 3 Dancing in Moon Night, ...

Bari - anche Aurelio De Laurentiis pronto a rileVare il club pugliese : Il patron del Napoli sembrerebbe essere interessato a rilevare il club pugliese. Sondaggi anche da parte di Claudio Lotito ed Enrico Preziosi. L'articolo Bari, anche Aurelio De Laurentiis pronto a rilevare il club pugliese è stato realizzato da Calcio e Finanza - Calcio e finanza: notizie e analisi sul business del calcio.

Minit : l'apprezzato action in stile retro sta per arriVare anche su Nintendo Switch : La versione di Nintendo Switch dell'apprezzato indie action in stile retro, Minit, verrà lanciata il prossimo 9 agosto.Come segnala Videogamer, sviluppato da Vlambeer, Minit adotta la classica estetica dei primi capitoli di Legend of Zelda, ma con una differenza: il tuo eroe sarà simile ad un'anatra e avrà solo 60 secondi per esplorare, risolvere enigmi e combattere i nemici.Mentre questo all'inizio può sembrare totalmente ingiusto e severo, il ...

Giappone : BoJ manterrà tassi inVariati - focus anche su questione commerciale - analisti - : "Ci aspettiamo che la Banca centrale Giapponese mantenga invariata la politica monetaria. Con il controllo della curva dei rendimenti, politica avviata a settembre 2016, la BoJ mira a mantenere i ...

Morte Marchionne il ricordo anche nel NoVarese : Morte Marchionne anche dal Novarese si ricorda il manager Fiat/Fca. Morte Marchionne il ricordo di quando venne nel Novarese Tra i tanti che conservano un bel ricordo di Sergio Marchionne c'è anche ...

RinnoVare la leadership. L'appello di Papa Francesco pensando - anche - all'Italia : ...SEMPRE MEGLIO LE FORME DELLA FEDELTÀ ALLA PAROLA DI DIO' "Imparerete sempre meglio le forme della fedeltà alla Parola di Dio che ci interpella nella storia e della solidarietà con il mondo, sul quale ...

Anche oggi sarà possibile attiVare TIM Ten One Go 50GB a 10 euro al mese - novità in arrivo : oggi è l'ultimo giorno in cui gli utenti Vodafone che desiderano passare a TIM potranno attivare la speciale offerta TIM Ten One Go 50GB a 10 euro al mese L'articolo Anche oggi sarà possibile attivare TIM Ten One Go 50GB a 10 euro al mese, novità in arrivo proviene da TuttoAndroid.

Ripescaggi Serie B - cosa cambia dopo il ricorso vinto dal NoVara : adesso spera anche il Catania! : Ripescaggi Serie B – Novità clamorose per quanto riguarda i Ripescaggi nel campionato di Serie B, forfait certo di Bari e Cesena nella prossima stagione, a serio rischio anche l’Avellino. Sembrava fatta per il Ripescaggio di Ternana e Siena ma nelle ultime ore incredibile ribaltone, accolto il ricorso del Novara, possono beneficare del Ripescaggio dunque anche squadre con penalizzazioni nelle stagioni precedenti. Nella nuova ...