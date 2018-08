eurogamer

: Valve: arriva Proton, lo strumento di compatibilità per eseguire i giochi Windows #Valve - Eurogamer_it : Valve: arriva Proton, lo strumento di compatibilità per eseguire i giochi Windows #Valve -

(Di mercoledì 22 agosto 2018)sta lavorando per ridurre la sua dipendenza da, in questi anni abbiamo infatti visto la nascita delle Steam Machine e di SteamOS, sottolinea Gamingbolt.Purtroppo il mercato del gaming parla ancora, per cui SteamOS, basato su Linux, sta riscontrando non qualche difficoltà per decollare veramente. Per lo menosta lavorando al problema ed il risultato si chiama, il nuovodiche consentirà disenza una versione Linux direttamente sulla Steam Machine con SteamOS. Abbiamo il supporto completo ai diversi controller (DualShock 4, controller Xbox One, Controller Nintendo Switch Pro, controller Steam) e anche supporto per lo schermo intero, per SteamWorks e OpenVR, supporto per Vulkan (con le implementazioni DirectX 11 e 12 basate su Vulkan, per prestazioni migliori) e prestazioni migliori per i...