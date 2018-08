Vaccini | Burioni | contro di me nuove minacce e falsi tweet

Burioni contro l'obbligo flessibile sui Vaccini : "È come allacciarsi le cinture dopo un incidente" : Roberto Burioni stronca l'obbligo flessibile sui vaccini. E lo fa con un post su Twitter, dove il virologo ironizza sulla proposta lanciata ieri dal ministro della salute Giulia Grillo: "Imporre l'obbligo vaccinale in caso di emergenze epidemiche è come allacciarsi le cinture dopo un incidente stradale".Ministro Grillo, imporre l'obbligo vaccinale in caso di emergenze epidemiche è come allacciarsi le cinture dopo un incidente ...

Burioni : «Multinazionali e no-vax "alleati" contro i Vaccini» : Per me la politica e l'ho spiegato quando ho rifiutato è la più alta forma di impegno civile, ma io preferisco farla fuori dal Parlamen- to, rappresentando la voce della scienza, mettendo i miei ...

Vaccini - Grillo : L'obbligo c'è ma è normale che qualcuno possa morire di morbillo - Burioni : Grottesco : E ha lanciato una "frecciatina" al consigliere regionale del Lazio Davide Barillari , secondo il quale "la politica viene prima della scienza". " Barillari ha invaso un campo non suo . Noi politici ...

Il consiglio del virologo Roberto Burioni ai genitori sui Vaccini : Roma, 7 ago., askanews, - 'Speriamo che comunque, legge o non legge, tutti i genitori vaccinino, prima di mandare i loro figli a scuola'. Così il virologo Roberto Burioni a Sky Tg24, in merito alla ...

Burioni a Sky TG24 : 'Legge o no - genitori Vaccinino i figli' - : Il virologo parla della proposta del governo di rinviare l'obbligo vaccinale : "La scienza dice che avrebbe ricadute negative". E sulle minacce ricevute via social con la sua immagine sovrapposta a ...

Vaccini - Burioni : “Non ho paura delle minacce dei no vax” : “Mi hanno paragonato a Hitler, a Goebbels, ai satanisti, agli alieni. Ma il fotomontaggio da prigioniero delle Br mi inquieta molto”. Roberto Burioni, il virologo del San Raffaele di Milano parla in un’intervista a ‘Repubblica‘ delle minacce ricevute dai no-vax. “paura no – spiega – non esageriamo, non ho bisogno di una scorta, ma queste minacce squadriste generano violenza. Credo che si tratti ...

Vaccini - contro Burioni un fotomontaggio che lo ritrae 'ostaggio' delle BR : Non si fermano gli insulti e le minacce a Roberto Burioni, noto virologo che da sempre sostiene - talvolta anche con un linguaggio colorito - l'importanza dei Vaccini. [VIDEO] Dopo l'invettiva della mamma no-vax che gli augurava di affogare su Twitter è comparso, nelle scorse ore, un fotomontaggio in stile Br davvero di pessimo gusto. Il Partito democratico, che ha subito dimostrato comprensione e solidarieta' nei confronti di Burioni, ha ...

Vaccini - Roberto Burioni come Aldo Moro. Ancora minacce : Imbavagliato davanti alla bandiera delle Brigate Rosse. come Aldo Moro. Il clima è sempre più teso intorno al virologo Roberto Burioni, da tempo voce in prima linea nella battaglia contro le bufale sui Vaccini e i no-vax. La nuova minaccia è arrivata a poche ore dall’invettiva di una mamma che gli ha augurato di affogare in mare, dopo avere scritto sui social network: «Ho saputo che vai al mare al n… prego di non incontrarti e in ...

Milleproroghe - al voto finale è scontro Pd-M5s sui Vaccini. Al virologo Burioni solidarietà dem dopo fotomontaggio stile Br : dopo il fotomontaggio di minacce in stile Br comparso in rete contro il virologo Roberto Burioni, nel mirino del fronte no-vax, solidarietà dai senatori Pd in Aula. Nel corso del voto finale al Senato del decreto Milleproroghe (contestato dai dem proprio per lo slittamento al 2019 deciso dalla maggioranza M5s-Lega dell’obbligo di vaccinazione per l’iscrizione a nidi e scuole per l’infanza) i senatori Pd hanno esposto polemici ...

Vaccini obbligatori "congelati" per un anno? No dei medici - Burioni minacciato : Così il variopinto e rumoroso mondo dei no vax viene blandito contro ogni elementare evidenza non solo di scienza, ma di civiltà. E' arrivato il momento in cui occorre mobilitarsi per difendere il ...

Vaccini : Marcucci - governo si dissoci da foto Burioni in mano a Br : Ci aspettiamo una rapida e netta dissociazione del governo, che ha alimentato con le sue decisioni un risentimento contro la scienza. Il professor Burioni si batte per difendere le vite umane, M5S-...