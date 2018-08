: #Usa, spese allegre per deputato Duncan - CyberNewsH24 : #Usa, spese allegre per deputato Duncan - TelevideoRai101 : Usa, spese allegre per deputato Duncan - GalloMarcegallo : @Branca02branca @SenatoriPD @SimonaMalpezzi Quando uno usa il termine' parassita' è perché uno schifoso evasore .Ch… -

Guai per ilrepubblicano della CaliforniaHunter e per sua moglie Margaret.Entrambi sono stati incriminati per aver speso impropriamente tra il 2009 e il 2016 oltre 250mila dollari di fondi elettorali. Gli Hunter li avrebbero utilizzati perpersonali falsificando anche la documentazione ufficiale. La famiglia aveva usato il denaro anche per pagare il dentista,ristoranti e spettacoli per il golf e per vacanze in Italia e alle Hawaii.La signora possedeva una carta di credito legata ai fondi elettorali.(Di mercoledì 22 agosto 2018)