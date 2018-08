Us Open – Qualificazioni maschili | l’Italia sorride a metà | Arnaboldi ko | bene Gaio

US Open Qualificazioni : vince Travaglia il derby contro Donati - avanzano Bolelli e Trevisan : NEW YORK - Stefano Travaglia vince il derby con Matteo Donati nel primo turno delle qualificazioni degli Us Open maschili, al via da lunedì con il tabellone principale. Il 26enne tennista ascolano si ...

US Open 2018 - quattro azzurri avanti nelle qualificazioni : Fabbiano - Bolelli - Travaglia e Giustino : quattro azzurri proseguono il sogno di un pass per il main draw dello US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione che comincia lunedì 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York. ...

Tennis - qualificazioni US Open : i risultati di martedì 21 Agosto. Avanti Fabbiano - Bolelli - Travaglia e Giustino. Vince anche Martina Trevisan : Sono cominciate le qualificazioni degli US Open 2018. Nel tabellone maschile sono scesi in campo ben 11 azzurri (due derby tricolore al primo turno), con l’Italia che in totale ha 14 partecipanti (record di sempre e seconda nazione più rappresentata). Degli undici che hanno fatto il loro esordio, però, ne sono rimasti solo quattro. Come detto ci sono stati anche due derby tutti italiani, vinti abbastanza agevolmente in due set da Stefano ...

Tennis - qualificazioni Us Open : Travaglia vince il derby - bene anche Bolelli : Tennis, qualificazioni Us Open: ottima prova di Simone Bolelli, parso a suo agio sul cemento americano, Travaglia vince il derby con Donati Tennis, qualificazioni Us Open ricche di italiani, ben 14 ai nastri di partenza, senza contare i 5 Tennisti azzurri già nel tabellone principale del torneo americano. Le ‘quali’ sono già iniziate e ieri alcuni dei nostri rappresentanti sono scesi in campo. Travaglia ha infatti vinto il ...

US Open 2018 : 14 italiani al via nelle qualificazioni - è record : Non chiamatela 'Little Italy'. Saranno ben 14 gli azzurri in gara nelle qualificazioni maschili degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione che, per quanto riguarda i tabelloni principali, ...

Us Open : 14 azzurri nelle qualificazioni : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Partecipazione record con ben quattordici azzurri in gara nelle qualificazioni maschili degli US Open, quarto ed ultimo Slam della stagione che - per quanto riguarda i tabelloni ...

US Open 2018 - tutti gli italiani che prenderanno parte alle qualificazioni. Caccia al tabellone principale : Scatteranno domani a Flushing Meadows le qualificazioni allo US Open 2018, ultimo Slam dell’anno. Sarà una lunga settimana, che assegnerà gli ultimi 16 posti per i tabelloni maschile e femminile. Tra i giocatori a Caccia di un posto al sole anche tanti italiani, che proveranno ad unirsi ai sei colleghi già certi di disputare il torneo newyorkese. La speranza maschile è quella di ripetere quando accaduto a Wimbledon, quando, tra qualificati ...

Us Open - nell’entry-list più italiani : le qualificazioni nel segno degli azzurri : Gli Us Open per i tennisti italiani, lo slam americano e gli azzurri in gara nelle qualificazioni al via la settimana precedente all’inizio ufficiale del torneo Sono diventati 13 i tennisti italiani nell’entry-list delle qualificazioni maschili degli Us Open, ultimo torneo dello Slam della stagione al via il 27 agosto sui campi in cemento di Flushing Meadows a New York (le qualificazioni sono in programma la settimana ...

Tennis : Gianluigi Quinzi - le qualificazioni agli US Open per rilanciarsi ancora una volta : Sono ben tredici i Tennisti azzurri che sono presenti nelle entry list delle qualificazioni degli US Open. In questo elenco c’è anche il nome di Gianluigi Quinzi, che cercherà di accedere per la prima volta in un tabellone principale di uno Slam. E’ sicuramente una novità molto positiva leggere la presenza del marchigiano, che a 22 anni si trova ad affrontare l’ennesima sfida di una carriera che non ha ancora rispettato le ...