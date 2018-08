US Open 2018 | Fabio Fognini al bivio Flushing Meadows spartiacque decisivo per l’assalto

Tennis - US Open 2018 : le quote dei book-makers per le scommesse. Novak Djokovic il favorito - grande equilibrio nel torneo femminile : Gli US Open 2018, quarto ed ultimo Grand Slam della stagione Tennistica, sono ormai alle porte e tutti gli appassionati si apprestano a vivere due settimane (dal 21 agosto al 9 settembre) intense e dense di emozioni in uno degli appuntamenti più importanti del circuito. I campioni in carica Rafael Nadal e Sloane Stephens proveranno a difendere il titolo conquistato nell’edizione 2017 ma non sarà facile per entrambi, infatti secondo i ...

Tennis - US Open 2018 : Marco Cecchinato alla prova del nove sul cemento : Purtroppo al numero 22 del mondo non è andata bene nemmeno nell'ultimo torneo di Winston-Salem . Il siciliano aveva usufruito di un bye al primo turno , testa di serie numero 4, , per poi essere ...

US Open 2018 - Camila Giorgi unica speranza azzurra. Il tennis femminile italiano annaspa : Proprio come già accaduto a Wimbledon nel tabellone femminile degli US Open per l’Italia ci potrebbe essere la sola Camila Giorgi. In questo momento la marchigiana è l’unica azzurra già presente nel main draw dello Slam americano ed il rischio è quello che nessuna altra italiana possa aggiungersi alla numero 45 del mondo. Giorgi, però, che resta una possibile mina vagante in quel di New York. Dopo lo straordinario exploit ...

Gamescom 2018 : l'ispirato Open-world investigativo The Sinking City si mostra in un trailer e in un video gameplay : Il team di sviluppo di The Sinking City ha pubblicato due video in occasione della Gamescom 2018.Nello specifico, si tratta di un trailer in CGI e di una demo di 12 minuti che mette in mostra il gameplay e gli strumenti investigativi che saranno messi a disposizione dei giocatori.Qui sotto, potete ammirare il trailer intitolato "Death May Die":Read more…

Hockey prato - Hockey Series Open 2018 : i convocati dell’Italia. 18 azzurri volano in Polonia : Dopo le donne tocca agli uomini: diventa protagonista la nazionale maschile di Hockey su prato in questo finale d’estate. Gli azzurri si cimenteranno nelle nuove Hockey Series Open, una manifestazione che va a sostituire la World League. Dal 28 agosto al 2 settembre i ragazzi guidati da Roberto Da Gai saranno in scena in quel di Gniezno, Polonia, e sfideranno Ucraina, Lituania, Polonia, Repubblica Ceca e Cipro. Andiamo a scoprire i ...

US Open 2018 : 14 italiani al via nelle qualificazioni - è record : Non chiamatela 'Little Italy'. Saranno ben 14 gli azzurri in gara nelle qualificazioni maschili degli US Open , quarto ed ultimo Slam della stagione che, per quanto riguarda i tabelloni principali, ...

Probabili formazioni Atalanta-COpenhagen - andata playoff Europa League 2018-2019 : Gomez e Zapata all’assalto : L’Atalanta è chiamata a un ultimo sforzo per qualificarsi alla fase a gironi dell’Europa League 2018-2019. Dopo aver superato due turni preliminari, gli orobici sono attesi dalla doppia sfida contro il Copenhagen, compagine danese alla portata della Dea ma che non dovrà essere assolutamente sottovalutata. I ragazzi di Gasperini, reduci dal roboante 4-0 rifilato al Frosinone nella prima giornata di campionato, scenderanno in campo ...

Atalanta-COpenhagen - andata playoff Europa League 2018-2019 : data - programma - orario d’inizio e tv : Giovedì 23 agosto si giocherà Atalanta-Copenhagen, andata dei playoff di Europa League 2018-2019. La Dea va a caccia di un posto nella fase a gironi della seconda competizione continentale per importanza e a Reggio Emilia affronterà l’ostica compagine danese che cercherà di mettersi in luce per giocarsi il tutto per tutto nel ritorno in casa. I ragazzi di Gasperini, reduci dalla roboante vittoria all’esordio in Serie A contro il ...

US Open 2018 - Roger Federer per ritrovarsi dopo una stagione su erba al di sotto delle aspettative : Per Roger Federer, la prossima edizione degli US Open sarà la diciottesima nella quale sarà in gara nel tabellone principale (ce n’è una diciannovesima in cui perse al secondo turno delle qualificazioni dal connazionale Ivo Heuberger: era il 1999). Sui campi dello USTA Billie Jean King National Tennis Center lo svizzero ha vinto il torneo per cinque volte consecutive, dal 2004 al 2008, battendo cinque avversari diversi (Hewitt, Agassi, ...

Tennis - US Open 2018 : il montepremi. Quanto guadagna il vincitore? Tutti i premi milionari previsti : Il montepremi degli US Open 2018 sarà davvero faraonico, uno dei più alti dei quattro Slam in calendario. La grande classica sul cemento statunitense si distingue infatti per i suoi lauti premi che rimpingueranno le tasche dei Tennisti pronti a darsi battaglia a New York per la conquista del prestigioso torneo, uno dei più affascinanti considerando la cornice e uno dei più importanti sotto il profilo mediatico. Il montepremi complessivo degli US ...

US Open 2018 : Jo-Wilfried Tsonga non sarà al via dell’ultimo Slam della stagione : Non certo una notizia inaspettata quella che ha comunicato attraverso i propri canali social Jo-Wilfred Tsonga. Il tennista francese, ormai fermo da metà febbraio per un infortunio al ginocchio sinistro, non è ancora pronto a tornare in campo e competere con i suoi rivali. Dunque, attraverso un video, ha annunciato che non sarà al via del prossimo US Open 2018, previsto dal 27 agosto al 9 settembre. “Ho bisogno ancora di un po’ di ...

US Open 2018 - tabellone maschile senza un vero favorito. Nadal - Djokovic - Federer - sarà sfida a tre? : Un trono per tre. Questa è la situazione che si va a delineare ad una settimana dall’inizio dello US Open 2018. Nel tabellone maschile dell’ultimo Slam dell’anno tutto sempre portare ad una sfida tra Novak Djokovic, Rafael Nadal e Roger Federer. L’ordine in cui sono stati scritti non è casuale, ma è quello che in una speciale griglia di partenza potrebbe essere il più realistico. In pole position c’è Novak Djokovic, ...

US Open 2018 - tutti gli italiani che prenderanno parte alle qualificazioni. Caccia al tabellone principale : Scatteranno domani a Flushing Meadows le qualificazioni allo US Open 2018, ultimo Slam dell’anno. Sarà una lunga settimana, che assegnerà gli ultimi 16 posti per i tabelloni maschile e femminile. Tra i giocatori a Caccia di un posto al sole anche tanti italiani, che proveranno ad unirsi ai sei colleghi già certi di disputare il torneo newyorkese. La speranza maschile è quella di ripetere quando accaduto a Wimbledon, quando, tra qualificati ...

Calendario US Open 2018 : programma e orari giorno per giorno. Come vederli in tv : Messi alle spalle i Masters 1000 ed i Premier 5, manca ormai soltanto una settimana all’ultimo torneo dello Slam: si va alla ricerca degli eredi dello spagnolo Rafael Nadal e della statunitense Sloane Stephens, vincitori dell’edizione 2017 degli US Open di tennis. In campo maschile ci si attende ancora una volta uno scontro generazionale tra giovanissimi e veterani, mentre in ambito femminile regna l’incertezza, ma ...