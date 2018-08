Úrsula Corberó | l’intervista di GQ a Tokyo della Casa di Carta

gqitalia

(Di mercoledì 22 agosto 2018) Nella bio di Instagram si definisce «attrice con nome di strega piovra e brutta». Ursula è la perfida donna-polpo nemicaprincipessa Ariel nel cartoon Disney La Sirenetta. «Che tra l’altro è il mio preferito. Puoi immaginare il trauma, da bambina. A scuola erano tutte “io sono Pocahontas, io sono Belle, io sono Jasmine”. Dicevo “io sono Ariel”, e loro: “No, tu sei la strega”». Oggi quelle amiche di scuola si saranno ricredute., 29 anni, barcellonese, è la sexyprotagonista e narratriceserie Ladi, le cui due stagioni, dopo essere uscite in Spagna, sono state rilanciate internazionalmente da Netflix diventando la serie di lingua non inglese più vista di tutti i tempi per la piattaforma streaming − tanto che, anche se la vicenda sembrava conclusa con la fineseconda stagione, nel 2019 arriverà la terza.si racconta in esclusiva nel ...