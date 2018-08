Università di Bari | oltre 12mila iscritti ai test d' ingresso | iscritti in aumento per

Raccomandazioni in Lucania - il rettore dell'Università di Bari : "5 esami in 5 giorni? Il ragazzo studiava" : "Cinque esami in cinque giorni? Un'impresa ardua, ma il ragazzo studiava". Il rettore dell'Università di Bari, Antonio Felice Uricchio, in un'intervista a Repubblica si dice perplesso su alcuni passaggi della carriera universitaria di Giuseppe Quinto, figlio di Pietro, potente manager della sanità lucana in carcere da venerdì.Lo studente ha sostenuto insieme Diritto penale 1, Diritto penale 2 e Diritto penale comparato. E, ...