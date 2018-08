corrieredellosport

: Universiadi, protesta degli studenti: sfrattati dalle residenze. - GazzettaSalerno : Universiadi, protesta degli studenti: sfrattati dalle residenze. - gazzettanapoli : Universiadi, protesta degli studenti: sfrattati dalle residenze. - Testament73 : Universiadi: studenti atenei, sfrattati - Campania - -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) ANSA, - NAPOLI, 22 AGO - "Non è concepibile lo sfratto die studentesse dai propri luoghi di appartenenza e formazione, non sappiamo quali saranno i criteri per i quali verranno scelti gli ...