Universiadi 2019 a Napoli | studenti verso lo sfratto | alloggi agli atleti

Universiadi 2019 - iniziati i lavori alla pista di atletica del San Paolo : Sono iniziati oggi i lavori di riqualificazione della pista di atletica dello stadio San Paolo in vista delle Universiadi 2019. L'intervento ammonta a circa un milione e 233mila euro. 'Si parte dal ...

Universiadi Napoli 2019 : caos Villaggio. I Giochi campani sono a forte rischio : La trentesima edizione delle Universiadi, in programma a Napoli e in altre città campane, è a forte rischio. Il problema è la collocazione e realizzazione del Villaggio, ancora oggi fulcro di polemiche politiche e logistiche. Come riportato dall’uscita odierna del Corriere del Mezzogiorno, sono ore febbrili circa l’effettiva nascita delle Universiadi di Napoli 2019. “Si attende in settimana il decreto del Consiglio dei Ministri ...

Napoli - Cantone : “Universiadi 2019? Senza accordo su villaggio atleti si deve rinunciare. Decidere entro venerdì” : “Io non credo che si possa rinviare. L’unica cosa realmente complicata è proprio rinviare. Ci sono ancora dei problemi però adesso abbiamo una data oltre la quale non si può andare che è quella di venerdì prossimo. Se entro venerdì prossimo Regione e Comune individueranno i luoghi per la sistemazione degli atleti le Universiadi si faranno. Se questo non dovesse avvenire io credo che Napoli dovrebbe rinunciare e non sarebbe una bella ...