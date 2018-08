Una Vita anticipazioni | ELENA GONZALEZ sarà BLANCA DICENTA | nuova protagonista

Una Vita - anticipazioni puntata di giovedì 23 agosto 2018 : anticipazioni puntata 528 (seconda parte) e 529 di Una VITA di giovedì 23 agosto 2018: Trini si comporta in modo estremamente sfuggente con Ramon, che comincia a sospettare qualcosa. Simon parte per la Turchia per cercare Elvira. La casa di Rosina è invasa dai topi, dunque lei e Liberto vanno a stare a casa di Susana (e Rosina farà diventare matta la povera Susana). Ursula e Cayetana sono ancora chiuse in casa Sotelo-Ruz e Cayetana tortura ...

Anticipazione Una Vita : che fine ha fatto Elvira? La verità : Anticipazioni Una Vita: ad Acacias tutti sono convinti che Elvira sia morta, Simon distrutto Nel corso delle ultime puntate di Una Vita andate in onda su Canale 5 i telespettatori hanno visto sparire nel nulla Elvira. La giovane Valverde avrebbe dovuto sposare Simon, ma il padre Arturo, contrario a questo matrimonio, l’ha fatta rapire. In […] L'articolo Anticipazione Una Vita: che fine ha fatto Elvira? La verità proviene da Gossip e ...

Una Vita - anticipazioni spagnole : TRINI è INCINTA!!! : Buone notizie in arrivo per i fan di Acacias 38 (Una Vita): nelle puntate spagnole attualmente in onda, TRINI Crespo (Anita Del Rey) ha appena appreso di essere in attesa di un figlio dal marito Ramon Palacios (Juanma Navas). Vediamo dunque quello che sta succedendo nella penisola iberica… Blanca Dicenta (Elena Gonzalez) e Diego Alday (Ruben De Eguia), i protagonisti della terza stagione, hanno lasciato spazio a padre Telmo (Dani Tatay) e ...

Anticipazioni Una Vita : Ursula viene linciata dai vicini a causa di Cayetana : Le Anticipazioni delle nuove puntate [VIDEO] di Una Vita, in programma nei prossimi mesi su Canale 5, svelano che Cayetana Sotelo architettera' una tremenda vendetta nei confronti di Ursula Dicenta per averla smascherata di fronte a Mauro e Teresa. La dark lady, infatti, rivelera' a tutti i crimini commessi dalla vecchia istitutrice durante il carnevale ad Acacias 38. A questo punto la Sotelo aizzera' i condomini indignati contro l'anziana donna ...

Anticipazioni Una Vita : la domestica Casilda perde la memoria : L’appassionante serie televisiva di origini spagnole “Una Vita” [VIDEO] è sempre ricca di avvenimenti inaspettati. Negli episodi che i telespettatori italiani vedranno il prossimo anno la Vita di uno storico personaggio femminile sara' stravolta da una tragedia. La domestica Casilda Escolano perdera' la memoria dopo essere rimasta vedova. L’ex soldato Martin Enraje esalera' l’ultimo respiro tra le braccia della sua adorata moglie. La dolce ...

Spoiler Una Vita - puntate spagnole : Ramon - Trini e Antonito hanno un grave incidente : Il popolare sceneggiato iberico 'Una Vita' [VIDEO] continua ad appassionare milioni di telespettatori italiani. Le anticipazioni degli appuntamenti che verranno trasmessi su Canale 5 la prossima estate, svelano che tre personaggi molto amati dello sceneggiato avranno un brutto incidente stradale. Stiamo parlando dei Palacios, ovvero don Ramon, la moglie Trini e il figlio Antonito. Anche in questo spiacevole episodio, il fratello di Maria Luisa ...

Una Vita anticipazioni puntate dal 27 agosto al 1° settembre 2018 : una misteriosa presenza : Grazie alle anticipazioni settimanali sulle puntate di Una Vita, da lunedì 27 agosto a sabato 1° settembre 2018, scopriamo che Rosina si trasferirà a casa di Celia. La sua abitazione, come sappiamo dovrà essere disinfestata dai topi. Nasceranno così diversi problemi con Lolita che presto non la sopporterà. Cayetana si divertirà nel vedere Ursula agonizzante, avvicinarsi alla pena di morte. Servante troverà un biglietto misterioso e andrà ...

Una Vita Anticipazioni 22 agosto 2018 : Mendez decide di interrompere le ricerche di Ursula : Mentre la perfida Ursula è ostaggio di Cayetana, il commissario decide di smettere di cercarla per non perdere altro tempo...

Spoiler Una Vita : Mauro lascia la Sierra - Trini tradisce il padre di Maria Luisa : Il famoso sceneggiato di origini spagnole “Una Vita” scritto dall’autrice Aurora Guerra è sempre caratterizzato da colpi di scena che non smettono mai di sorprendere il pubblico, in particolare nelle puntate che andranno in onda sulla rete ammiraglia Mediaset la settimana prossima l’ispettore Mauro San Emeterio lascerà la maestra Teresa Sierra. Ramon Palacios invece sorprenderà la moglie Trini Crespo mentre si scambierà un bacio con l’ex ...