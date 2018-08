Una mozione per revocare le onorificenze italiane al Maresciallo Tito

La poliziotta allatta la bimba malnutrita di Una donna arrestata. La foto virale le vale Una promozione : Celeste Ayala era in servizio, quando ha udito il pianto di una bimba di sei mesi malnutrita, figlia di una donna appena arrestata, e non ha esitato a sbottonare la divisa per allattarla e placare la sua fame. La foto che immortala il gesto si è diffusa in rete, apprezzata con migliaia di like, ed è valsa una promozione alla poliziotta argentina. Cristian Ritondo, capo della polizia di Buenos Aires, ha deciso infatti di premiare la ...

JOAN BAEZ - CONCERTO A CARACALLA/ Video - Gianni Morandi a sorpresa sul palco : "È Una grande emozione per me" : JOAN BAEZ, CONCERTO a CARACALLA per il saluto ai fan italiani prima del ritiro dalle scene: a sorpresa, sul palco, arriva Gianni Morandi per un incontro dopo 50 anni.(Pubblicato il Tue, 07 Aug 2018 22:15:00 GMT)

Beach volley - Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti : “Una vera impresa - Una bellissima emozione” : Viktoria Orsi Toth e Marta Menegatti hanno rilasciato un’intervista a “Tuttosport” nella quale hanno rivelato tutte le emozioni seguenti la vittoria nel torneo World Tour di Agadir. A cedere il passo alla ritrovata coppia azzurra, le ceche Bonnerova/Nakladalova, superate in rimonta in una finalissima equilibrata. Menegatti ha dichiarato al quotidiano sportivo torinese: “C’è tanta soddisfazione per aver chiuso al ...

Milano. Il consiglio comUnale vota mozione sulla flessibilità fiscale : Con 32 voti a favore, il consiglio comunale, al termine del dibattito sul tema “Misure in favore di una maggiore

VIDEO/ L'emozione di Ciampi al suo primo 'Pannetto' : 'Governo stabile? E' Una questione di volontà' : 'Solo con lo spirito di solidarietà e di comunità possiamo venire fuori da questo momento complicato continua la fascia tricolore non voglio parlare di politica questa sera, ma i problemi sono tanti ...

'Massimo sostegno ai lavoratori Bekaert' - mozione di 'Insieme per Cavriglia' approvata all'Unanimità in consiglio comUnale : E' stata approvata all'unanimità durante la seduta del consiglio comunale di questo giovedì 26 luglio la mozione presentata dal gruppo "Insieme per Cavriglia" che impegna il Sindaco e il Comune di ...

Macron - i Républicains annunciano Una mozione di sfiducia : Macron, i Républicains annunciano una mozione di sfiducia Lo comunica il capogruppo dell’opposizione repubblicana all’Assemblea nazionale Christian Jacob Continua a leggere L'articolo Macron, i Républicains annunciano una mozione di sfiducia proviene da NewsGo.

La ferrovia dei Due Mari per lo sviluppo del territorio - Una mozione del Presidente Consiglio Regionale Porrello : ... dei Musei e della Musica degli Strumenti Antichi con stagioni concertistiche già di successo, la diffusione di Caffeina oltre Viterbo, i supporti delle Leggi regionali " Spettacoli dal vivo Reti ...

Aeroporti siciliani si costituisca Una società unica : mozione all'Ars : Aeroporti siciliani si costituisca una societa’ unica di gestione. Approvata all’Ars mozione grillina

Gli studenti gli dedicano ‘Albachiara’ - l'emozione di Vasco Rossi : “Una sorpresa” : “Ieri, alla scuola di musica Massimo Riva un gruppo di giovani musicisti di Montesilvano Pescara mi ha fatto una sorpresa”, ha scritto Vasco Rossi in calce al video che su Facebook lo mostra circondato dai...

Incredulità e commozione - a Paesana - per la morte di Agnese Ferro - per tutti "BrUna la postina" : con estrema Incredulità e commozione che Paesana ha appreso, nella mattinata di ieri , giovedì, della scomparsa di Agnese Ferro , meglio conosciuta da tutto il paese col nome di Bruna . Originaria di ...

Mara Venier torna a Domenica In/ Corsa all’ospedale per la troppa emozione : “Una botta al cuore…” : Mara Venier torna a Domenica In e si racconta tra le pagine del settimanale Oggi, finita in ospedale per la troppa emozione: “Una botta al cuore…”.(Pubblicato il Thu, 12 Jul 2018 11:38:00 GMT)