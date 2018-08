Una barca fantasma e un velista disperso nel mare tra La Spezia e Livorno

Ma quello è Luigi Di Maio! Beccato in barca - con ‘lei’ - Una brUna bellissima : foto : Non solo politica, anche la vita privata di Luigi Di Maio è finita nell’occhio del ciclone da quando il leader pentastellato si è insediato in parlamento, andando a ricoprire il ruolo di vicepresidente del Consiglio e ministro del nuovo governo Conte. Stando alle ultime, dopo la fine delle sue relazioni con la fidanzata storica Silvia Virgulti, esperta di comunicazione del M5S e sua compagna per quattro anni, e con l’avvocato ...

Fulmine colpisce albero di Una barca nell’Isola di Pietro di Morandi/ Video Carloforte : boato e fiammata : Carloforte, dove è stata girata la fiction L'Isola di Pietro con Gianni Morandi, colpito da un terribile temporale: un Fulmine colpisce in pieno l'albero di una barca.(Pubblicato il Sun, 19 Aug 2018 16:29:00 GMT)

Il sogno di Sandra è realtà : vedere il mare da Una barca : Le associazioni Team Deri e Sil hanno esaudito il desiderio di una malata di sclerosi laterale amiotrofica. Lei ha ringraziato con un sorriso, la ricompensa più bella per i volontari

Aquarius sbarcata a Malta : anche l'Italia accoglierà Una parte dei migranti : Il governo maltese, con un comunicato, ha annunciato che anche ''l'Italia aderisce all'iniziativa di ridistribuzione dei migranti a bordo della Aquarius [VIDEO]'', spiegando che sarebbe stato proprio il governo italiano a contattare quello maltese per confermare la propria collaborazione. La nave Aquarius è sbarcata ieri nel porto di La Valletta, con a bordo i 141 migranti che saranno così suddivisi fra Spagna, Francia, Germania, Lussemburgo, ...

Livorno - malata di Sla realizzerà il suo sogno : Una gita in barca per rivedere il mare : Da quel momento tutto il suo 'mondo' e la sua vita di tutti i giorni sono cambiati. 'Adesso Sandra deve essere gestita 24 ore su 24. Il marito da solo, non riesce a portarla fuori, anche solo per ...

Livorno - malata di Sla realizzerà il suo sogno : Una gita in barca per rivedere il mare : Sabato la donna di Bientina, nel Pisano, potrà fare un giro in barca grazie all'impegno di alcune associazioni locali

Ufficiale - Liga : Una partita di Barça o Real negli Usa. L'accordo varrà 15 anni : Il match designato per la disputa oltreoceano resta al momento sconosciuto, per i dettagli bisognerà attendere, ma la diffusione di uno dei campionati principali al mondo là dove il calcio non è mai ...

Barca affondata in Sardegna : forse Una tragica fatalità : Una tragica fatalità: un problema al cuore, il cambio alla guida della Barca e l’incidente. Pier Tonio Spanu e Giovanni Di Maria, i due medici morti nell’affondamento della Barca con cui venerdi’ sera erano andati a pesca nel Nord Sardegna, sarebbero vittime dell’emergenza causata dai problemi cardiaci di Spanu, dentista di Sennori di 70 anni. Dall’autopsia all’istituto di Patologia forense ...

America's Cup - accordo LUna Rossa-Pirelli. Co-title sponsor della barca - progetto pluriennale per vincere il trofeo! : Marco Tronchetti Provera, CEO Pirelli: ' Abbiamo sottoscritto questo accordo perché porterà il brand Pirelli in tutto il mondo. La Coppa America, come nei motori la Formula 1, è il trofeo velico più ...

America’s Cup - accordo LUna Rossa-Pirelli. Co-title sponsor della barca - progetto pluriennale per vincere il trofeo! : Svolta importantissima per Luna Rossa in vista dell’America’s Cup 2021. Mancano ancora tre anni all’appuntamento cruciale per il mondo della vela ma il team italiano si sta già muovendo per arrivare preparato all’appuntamento e puntare al prestigioso trofeo. Oggi è stata sottoscritta una partnership con Pirelli per sviluppare un progetto pluriennale. Dunque Pirelli e Prada saranno Co-title sponsor dell’imbarcazione, ...

Migranti dalla Turchia su Una barca a vela. Altri arrivi in Sicilia. Davanti alla Libia salvataggi dalla Aquarius : In Calabria sono arrivate 72 persone di origine curda, irachena e afghana. La nave Aquarius, tornata attiva nel mediterraneo, soccorre 141 persone, Davanti alle coste libiche. Ma Salvini avverte : '...

Affonda Una barca in Sardegna : due morti. È giallo : Due uomini sulla sessantina sono stati trovati morti stamane davanti a una scogliera a sud di Castelsardo (Sassari), in quello che appare un incidente in barca. Il cadavere della prima vittima è stato scoperto stamane sugli scogli da una pattuglia della capitaneria di Porto Torres.Davanti alla costa di Rasciada, a circa 150 metri dalla scogliera, c'era un'imbarcazione a motore di 6 metri semiAffondata, probabilmente finita stanotte in una ...

