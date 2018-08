Un video gameplay di Devil May Cry 5 mostra l' impressionante versione Xbox One X

Gamescom 2018 : il nuovo video gameplay di One Piece World Seeker mostra il combattimento e una boss battle : One Piece World Seeker porterà lo stile di gameplay open-World alla famosa serie e oggi possiamo dare uno sguardo al titolo in azione in versione PS4, grazie al video riportato da Dualshockers.Nella demo mostrata, in realtà non è stata fornita un'occhiata approfondita all'open World come ci si aspettava. D'altra parte, possiamo assistere a fasi di combattimento e persino a una battaglia contro Sakazuki, A.K.A. Akainu.Qui sotto potete vedere il ...

Gamescom 2018 : ecco il primo video di gameplay di Sekiro : Shadows Die Twice : Presentato all'E3 con un trailer che ne mostrava alcuni spezzoni di gameplay, Sekiro: Shadows Die Twice è tra i protagonisti della Gamescom 2018 dalla quale riceviamo oggi un video con una lunga sessione di gameplay del gioco, trasmessa nel corso di un evento tenuto da IGN nell'ambito della kermesse di Colonia.A differenza del trailer d'annuncio dell'E3, qui possiamo ammirare Sekiro in una intera demo giocata in diretta dagli sviluppatori, che ...

Gamescom 2018 : annunciata la data di uscita di Devil May Cry 5 e pubblicato uno spettacolare video gameplay con la presenza di Dante : In questi minuti si sta svolgendo l'Inside Xbox dedicato alla Gamescom 2018 e, in occasione dell'evento di Colonia, è arrivata una notizia molto attesa dai fan di Devil May Cry.Devil May Cry 5 ha finalmente una data di lancio, il gioco sarà disponibile il prossimo 8 marzo 2019 per PS4, Xbox One e PC.Per l'occasione è stato anche mostrato uno spettacolare video gameplay in cui compare il celebre Dante:Read more…

Gamescom 2018 : Devil May Cry 5 protagonista di alcuni video di gameplay in 4K : La Gamescom 2018 è foriera di notizie e novità sui videogiochi più attesi del momento, e se il reveal di Devil May Cry 5 all'E3 2018 vi aveva lasciato con l'amaro in bocca per l'assenza di gameplay, la kermesse di Colonia promette di soddisfare la vostra curiosità su questo nuovo capitolo della serie.Arrivano direttamente dallo showfloor della fiera alcuni video di gameplay in 4K di Devil May Cry 5, che possono dare un assaggio dell'azione ...

Gamescom 2018 : l'ispirato open-world investigativo The Sinking City si mostra in un trailer e in un video gameplay : Il team di sviluppo di The Sinking City ha pubblicato due video in occasione della Gamescom 2018.Nello specifico, si tratta di un trailer in CGI e di una demo di 12 minuti che mette in mostra il gameplay e gli strumenti investigativi che saranno messi a disposizione dei giocatori.Qui sotto, potete ammirare il trailer intitolato "Death May Die":Read more…

Gamescom 2018 : Darksiders 3 protagonista dell'evento con un nuovo trailer - un video gameplay e alcune immagini : La Gamescom 2018 ha ufficialmente preso il via con la cerimonia di apertura e sono già parecchie le novità provenienti dall'importante manifestazione.Tra gli assoluti protagonisti si segnala Darksiders 3 che, come riporta Gematsu, è tornato a mostrarsi con moltissimo materiale.Nello specifico, possiamo ammirare un nuovo trailer, un video di gameplay e alcune immagini.Read more…

Un nuovo imperdibile video gameplay ci immerge nel mondo di Life is Strange 2 : Dopo il primo full trailer pubblicato nella giornata di ieri eccoci alle prese con il primissimo video gameplay di Life is Strange 2, secondo capitolo dell'avventura narrativa che ha attirato l'attenzione di critica e pubblico e che ha dimostrato tutto il talento dei francesi di Dontnod Entertainment (Remember Me, Vampyr).Ecco il breve comunicato che accompagna questo imperdibile video gameplay:L'universo di Life is Strange si espande con ...

La versione Switch di Diablo 3 si mostra in due nuovi video gameplay : Diablo 3, come ormai saprete, approderà su Nintendo Switch e segnerà la prima volta di un gioco Blizzard in arrivo su una console Nintendo in quasi due decenni. Sappiamo già che la versione Switch include tutti i contenuti, le espansioni e gli aggiornamenti pubblicati fino ad ora, insieme ad alcuni esclusivi contenuti a tema Nintendo. Inoltre, sappiamo che girerà a 60fps sul sistema in entrambe le modalità, docked e undocked.Ora, grazie a due ...

World War 3 : pubblicato il primo video gameplay del gioco : World War 3 si mostra nel suo primo filmato di gioco con questo interessante trailer, riporta VG247.Come possiamo vedere Farm 51 ha voluto celebrare l'inizio della Gamescom 2018 nel modo giusto pubblicando il primo video che mostra del gameplay del suo atteso FPS. Il nuovo trailer è infatti pieno di sequenze di gioco, possiamo vederlo qui di seguito:Il filmato ci mostra combattimenti che ci possono ricordare per certi versi Battlefield. World ...

video gameplay per Rainbow Six Siege Grim Sky : Maverick e Clash disponibili sul TTS - dettagli e novità : Rainbow Six Siege Grim Sky scuoterà lo sparatutto online dalle fondamenta e a farlo sarà anche il rework su altri Opratori, ma andiamo con ordine, Durante il Six Major Paris Ubisoft ha mantenuto la parola snocciolando tantissimi dettagli sull'imminente Rainbow Six Siege Grim Sky, che introdurrà tra le altre cose due nuovi Operatori, uno di attacco e uno di difesa. Sono Maverick e Clash, protagonisti anche del primo Video gameplay che potete ...

Un nuovo video gameplay di Spyro : Reignited Trilogy ci mostra il livello "Hurricos" di Spyro 2 : Spyro: Reignited Trilogy, come saprete, porterà gli originali Spyro The Dragon, Spyro 2 Ripto's Rage! e Spyro Year of the Dragon su PS4 e Xbox One, in modo simile a quanto accaduto con Crash Bandicoot: N.Sane Trilogy lo scorso anno, che ha portato su current gen i giochi Crash originali dell'era PS1. Oggi, grazie a un nuovo video gameplay riportato da Gamingbolt, possiamo tornare a vedere in azione Spyro: Reignited Trilogy.Nello specifico, il ...

Disponibile un nuovo video gameplay per Strange Brigade : Strange Brigade si mette in mostra in rete con un nuovo video gameplay pubblicato da Rebellion e come possiamo vedere abbiamo l'occasione di dare un'occhiata al gioco tra sezioni d'azione, cutscene e altro ancora per una durata di sei minuti.Il gioco offre livelli nuovi di zecca e le modalità annunciate recentemente Score Attack e Horde. Nel trailer abbiamo inoltre tutte le informazioni per i neofiti, dalle informazioni sui poteri soprannaturali ...

Shadow of the Tomb Raider : un nuovo video gameplay ci mostra le sezioni stealth : Quest'oggi Square-Enix e Eidos Montreal hanno lanciato un nuovo video gameplay di Shadow of the Tomb Raider, nel quale possiamo avere un assaggio delle parti stealth del gioco, così da vedere come si muoverà Lara nelle sezioni furtive della sua avventura.Come riporta Dualshockers ne filmato, riportato di seguito, possiamo vedere le meccaniche stealth: possiamo notare come Lara potrà cogliere di sorpresa i suoi nemici sfruttando un cespuglio o ...

DOOM Eternal si mostra in un primo - spettacolare video di gameplay : Sul palco della QuakeCon 2018, giusto qualche minuto fa, DOOM Eternal ha preso la parola per mostrarsi in un primissimo video di gameplay ufficiale, dopo che il gioco era stato annunciato all'E3 2018 senza che fosse possibile vederlo in azione.Come succede molto spesso quando parliamo di DOOM, il gameplay ha tenuto col fiato sospeso gli spettatori per la quantità e la qualità dell'azione mostrata, dando un assaggio dell'arsenale che il ...