Un sequel per The Order | 1886? Ready at Dawn torna a parlare dell' esclusiva PS4

Gli sviluppatori di Velocity 2X non riescono a trovare un publisher per un sequel : Solitamente un team di sviluppatori creatori di un titolo con valutazioni positive e migliaia di download non avrebbe certo problemi a trovare un publisher disposto a finanziarli per un sequel, tuttavia non è il caso dei creatori di Velocity 2X.Come riportano i colleghi di Eurogamer.net, il motivo è semplice, Velocity 2X ha si ottenuto un successo strepitoso, ma solo grazie al fatto di essere stato inserito nella IGC riservata agli utenti Plus, ...

Ant-Man and the Wasp / Esce oggi al cinema il sequel del primo capitolo : una nuova missione per Scott Lang : Ant-Man and the Wasp: Esce oggi, 14 agosto, il sequel del primo capitolo delle avventure di Scott Lang. Nel cast anche Evangeline Lilly nel ruolo di Wasp e...(Pubblicato il Tue, 14 Aug 2018 11:22:00 GMT)

Ecco perché il sequel di Ant-Man è migliore del primo : Sta per ritornare nelle sale (14 agosto) il supereroe più piccolo della Marvel che ha le formiche come migliori alleate. E se il primo Ant-Man del 2015 era piaciuto al pubblico per l’aspetto ironico, il secondo capitolo (Ant-Man and The Wasp) piacerà ancora di più. Intanto il box office USA ride: nel primo week-end di programmazione il film ha totalizzato 76 milioni di dollari superando il suo predecessore (57 milioni). Ora è arrivato a quota ...

Il creatore di Anothe World spiega perché un sequel sarebbe interessante : Eric Chahi è il creatore di Another World e si è fatto conoscere nel medium videoludico per il numero di innovazioni che ha portato nei suoi titoli.Ebbene come possiamo apprendere da Gonintendo in occasione del lancio di Another World per Nintendo Switch, il creatore della serie è stato intervistato e ha lasciato qualche dichiarazione in merito ad un possibile sequel del gioco.Riguardo tale possibilità, egli dice: "sarebbe un'impresa complicata ...

Gli sviluppatori di Kingdom Come Deliverance non escludono un sequel : "sì - avrebbe perfettamente senso continuare la storia di Henry" : Kingdom Come Deliverance è certamente uno dei titoli che i giocatori hanno maggiormente apprezzato, l'RPG medioevale di Warhorse Studios e Deep Silver è già disponibile per PC e console e gli sviluppatori continuano ad aggiornarlo: ad inizio giugno è stata pubblicata la patch 1.5 e presto sarà rilasciato il primo DLC. Ma, a quanto pare, oltre al supporto per il gioco già disponibile, gli sviluppatori non escludono un nuovo titolo della serie. ...

Star Wars - George Lucas svela i suoi piani originali per i sequel : Ma c'è questo mondo di creature che operano in maniera differente rispetto a noi. Io le chiamo Whills, e loro sono quelli che in verità controllano l'universo. Si nutrono della Forza» . Insomma, ...