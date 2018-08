huffingtonpost

: Un pesto di libri - HuffPostItalia : Un pesto di libri -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) "Visto si stampi. Nove vicende editoriali" (Italo Svevo, 2018) è l'opera prima di Gabriele Sabatini. Il debutto di chi ili respira, li vive, di essi si nutre, di chi poco dopo la laurea si è trovato a vivere tra le parole, che tanto amava, e dalle quali probabilmente mai si staccherà.Scrivo la recensione di questo libro a pochi giorni dalla scomparsa di Cesare De Michelis, che ne firma la premessa, quindi mi si conceda una sfumatura se colgo l'occasione per ringraziarlo per l'amore, l'impegno, oltre che per la professionalità, con i quali ha contribuito ad arricchire il panorama editoriale italiano. "Visto si stampi. Nove vicende editoriali" ha il pregio di trasportare dentro alle dinamiche che precedono, modificano e costituiscono l'opera che alle stampe verrà data, aprendo poi una finestra sulla sua esistenza nel mondo, una volta che ai ...