Un incidente stradale uccide la madre | due bambini sopravvivono per giorni da soli in auto

incidente stradale fra auto e scooter in viale dello Sport - un ferito : SAN BENEDETTO DEL TRONTO Scontro nel pomeriggio del 19 agosto. In viale dello Sport, in prossimità di una rotatoria Incidente fra auto e scooter in fase di accertamento da parte della Polizia Municipale. Sul luogo personale sanitario del 118 per le cure mediche nei confronti ...

Strona : incidente stradale a frazione Tallia : Incidente stradale senza gravi conseguenze a Strona, in frazione Tallia. Nella giornata di ieri, sabato 18 agosto, un auto e un Husqvarna 125 sono rimasti coinvolti in uno scontro intorno alle 12. All'...

Pizzo - incidente stradale in zona Colamaio - due feriti : Pizzo , VIBO VALENTIA, - Oggi alle ore 5,40 circa i vigili del fuoco del Comando provinciale di Vibo Valentia sono intervenuti per un incidente stradale sulla SS 18 nel comune di Pizzo Calabro ...

Foggia - 3 ventenni morti dopo incidente stradale/ Ultime notizie Apricena : terribile scontro fra suv e camper : Foggia, 3 ventenni morti dopo incidente stradale. Ultime notizie Apricena: terribile scontro fra suv e camper avvenuto nella giornata di ieri: ferito anche un vigile urbano(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 12:19:00 GMT)

Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale in Ecuador : Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale vicino a Quito, la capitale dell’Ecuador. Secondo le prime informazioni l’incidente è stato causato dallo scontro tra un bus e un altro veicolo. BREAKING: Ecuador says 23 people killed, 14 injured The post Almeno 23 persone sono morte in un incidente stradale in Ecuador appeared first on Il Post.

Foggia - 3 indagati per la strage dei 12 immigrati morti in un incidente stradale al rientro dai campi. I pm : “Caporalato” : Tre operatori del settore agricolo sono indagati per la morte dei 12 immigrati, avvenuta lo scorso 6 agosto, in un incidente stradale a Lesina, nel Foggiano, mentre rientravano dai campi di pomodoro. L’accusa della procura di Larino è sfruttamento ed intermediazione illecita. In Molise, infatti, hanno sede la maggior parte delle aziende per le quali lavoravano i braccianti. L’inchiesta è scattata all’indomani della morte dei ...

Tre indagati per caporalato per i 12 migranti morti in un incidente stradale nel foggiano : Tre persone sono state iscritte sul registro degli indagati dalla Procura della Repubblica di Larino nell'ambito dell'inchiesta sul caporalato. Le indagini sono scattate all'indomani della morte di 12 immigrati, a Lesina (Foggia) in un incidente stradale mentre venivano trasportati nei campi di pomodoro.L'indagine, coordinata dal Procuratore capo di Larino, Antonio La Rana, vede coinvolti tre operatori del settore agricolo. L'ipotesi di reato ...

incidente stradale Palermo-Catania : 2 morti/ Ultime notizie Centuripe - scontro anche a Trapani : una vittima : Incidente stradale Palermo-Catania: 2 morti e 3 feriti. Ultime notizie Centuripe, scontro mortale anche a Trapani: una vittima, strage su strade siciliane(Pubblicato il Mon, 13 Aug 2018 12:43:00 GMT)

Enna : due morti e tre feriti in un incidente stradale : Terribile incidente stradale a Centuripe, in provincia di Enna, dove due persone hanno perso la vita e tre sono rimaste ferite. L'impatto, che ha visto coinvolte tre auto, è avvenuto verso le sette di oggi su un tratto dell'autostrada A19 Catania-Palermo all'altezza degli svincoli di Gerbini Sferro e Catenanuova. Per i soccorsi è stato mobilitato anche un elicottero del 118 con conseguente chiusura dell'autostrada in tutt'e due le direzioni per ...

Napoli - 34enne muore in un incidente stradale : presunti ritardi nei soccorsi : Sono in corso le indagini degli agenti della polizia municipale per fare luce sul tragico incidente stradale che, nella serata di giovedì scorso, intorno alle ore 21:00, è costato la vita ad un giovane. La vittima aveva 34 anni, residente a Ponticelli, popoloso quartiere napoletano. Il sinistro è avvenuto nella zona di Capodichino, nei pressi dell'aeroporto civile di Napoli, sulla strada perimetrale che conduce al rione Scampia. Gli agenti della ...

Roma - terribile incidente stradale a Nettuno : muore una bimba di 8 anni : L'ennesima tragedia della strada colpisce stavolta il Lazio e, precisamente, la città di Nettuno. Lo schianto è accaduto la scorsa notte alla periferia della città tirrenica, in via dei Frati, arteria stradale ad alta percorrenza. Una Bmw condotta da un 39enne si è ribaltata sull'asfalto, dopo aver colpito un palo dell'illuminazione. Nel terribile impatto è deceduta una delle due figlie dell'uomo che viaggiavano a bordo del mezzo: si tratta di ...

Napoli - incidente stradale con un morto a Capodichino : indaga la Municipale : La Polizia Municipale di Napoli sta indagando su un sinistro stradale avvenuto intorno alle ore 21,00 di giovedi sera nel quartiere Capodichino a seguito del quale è deceduto un giovane napoletano di ...

Colli San Rizzo - ME - : un incidente stradale - ha coinvolto questa mattina - un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape Piaggio : Nella mattinata di oggi, sui Colli San Rizzo, si è verificato un incidente stradale tra un Suv Mercedes-Benz ed una Moto Ape della Piaggio. L'impatto la cui dinamica deve essere ancora chiarita da ...

Caporalato a Verona : 6 arresti - anche un medico legale. L’indagine dopo l’incidente stradale in cui morì un lavoratore : Un incidente che coinvolse un mini-van sull’A13: vittima un lavoratore marocchino, altri 11 rimasero feriti. Mentre in provincia di Foggia si indaga sui 16 braccianti morti negli ultimi giorni sulle strade in due analoghi scontri tra furgoni e tir, proprio dagli accertamenti di quell’episodio del novembre 2017 è nata l’inchiesta contro il Caporalato che in provincia di Verona ha portato la Guardia di Finanza a eseguire sei ...