Un ex della Silicon Valley avverte | le app ci stanno rubando l' anima

Ingegnere informatico nel “sogno” della Silicon Valley a 29 anni : “Se avessi le stesse opportunità resterei in Italia” : “A volte ci vogliono dieci anni per arrivare all’anno che ti cambia la vita”. Jacopo Daeli ha già avvisato il suo tatuatore a San Francisco dove andrà a farsi il dodicesimo tattoo. Si inciderà “2017”, l’anno in cui è entrato nel cuore della Silicon Valley in California per lavorare come Lead Software Engineer a GoDaddy, il registrar di nomi di domini per siti internet più grande al mondo. Un cervello che scalpita e un paese che più che ...