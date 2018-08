Ufficiale la seconda stagione di The End of the F***ing World | rinnovata da Netflix

optimaitalia

(Di mercoledì 22 agosto 2018) La conferma è arrivata dopo tanti rumors e speculazioni a riguardo negli ultimi mesi: ladi The End of theci sarà.e Channel 4 (l'emittente che aveva trasmesso la serie in tv con scarso successo prima che approdasse in streaming diventando un piccolo fenonemo) produrranno una nuovadell'atipico teen drama, con protagonisti i giovani e talentuosi Alex Lawther e Jessica Barden nei panni di due turbolenti adolescenti alla scoperta di se stessi in un viaggio fisico e psicologico tra reati, drammi familiari e sentimenti controversi.La serie, nata da un adattamento del fumetto di Charles Forsman a cura dell'esordiente Charlie Covell, avrà un secondo capitolo con altrettanti 8 episodi nel formato da 20 minuti, decisamente innovativo per una serie drammatica.La primaera terminata con un finale che coincide con quello della ...