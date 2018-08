Uccide il vicino - la moglie della vittima espone un lenzuolo : 'Mostro - sei senza pietà' : ' Mostro hai ucciso mio marito senza pietà ' . La scritta in rosso campeggia su un lenzuolo bianco sistemato sulla ringhiera dell'abitazione di Cosimo D'Aleo, l'uomo di 42 anni, ucciso ieri sera a ...

Palermo : litiga con il vicino e lo Uccide : Palermo, 22 ago. (AdnKronos) - "Mostro hai ucciso mio marito senza pietà". La scritta in rosso campeggia su un lenzuolo bianco sistemato sulla ringhiera dell'abitazione di Cosimo D'Aleo, l'uomo di 42 anni, ucciso ieri sera a colpi di pistola a Sferracavallo, borgata marinara di Palermo. Al culmine d

Palermo - Uccide il vicino a colpi di pistola : “Il fumo del suo barbecue impuzzava il mio terrazzo” : Il vicino di casa era infastidito dal fumo del suo barbecue e l’ha ucciso. Ha confessato il delitto agli inquirenti Pietro Billitteri, incensurato di 59 anni anni, che la scorsa notte ha sparato a Cosimo D’Aleo, 42 anni, che abitava al piano terra. I due, residenti in una palazzina a Palermo in via Sferracavallo 130, litigavano di continuo da mesi per questioni di vicinato. “Il vicino faceva il barbecue per strada e impuzzava il mio ...

