TWD 9 | rivelazioni in arrivo sulla lettera A

ilnotiziangolo

(Di mercoledì 22 agosto 2018) TWD 9 news – Ne sapremo di piùfamosaA? La promessa della showrunner Angela Kang è proprio di andare ad approfondire questa traccia rimasta finora nascosta. Abbiamo incontrato diverse volte laA nel corso delle stagioni, legata a diversi personaggi. TWD 9 si prepara ad approfondire il tema nella nona stagione, così come qualche notizia in più sugli elicotteri che abbiamo visto in volo in più scene. TWD 9 punta sul mistero della A Ogni appassionato di The Walking Dead sa bene che niente è mai lasciato al caso. Ogni piccolo dettaglio rappresenta un trampolino di lancio per lo sviluppo futuro della trama e così sarà anche per la A che abbiamo incontrato la prima volta ad Atlanta. Nel corso del primo viaggio di Rick verso Atlanta, il personaggio di Andrew Lincoln è stato infatti circondato da A. Il suo gruppo per esempio è stato rinchiuso in un furgone a ...