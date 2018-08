Trump pro Palestina | scaricata Israele e annuncia | “Pagheranno caro prezzo per

Trump ‘scarica’ Israele : “pagherà caro prezzo per Gerusalemme capitale”/ Donald ‘pro’ Palestina : “loro turno” : Trump a sorpresa "scarica" Israele: “pagherà caro prezzo per Gerusalemme capitale e per ambasciata Usa". Presidente Usa "crea il caso": ai palestinesi, "ora è il loro turno" (Pubblicato il Wed, 22 Aug 2018 20:19:00 GMT)

Euro vicino a record due settimane per short-covering - problemi Trump e spread BTP-Bund : Euro in rialzo per la sesta sessione consecutiva, con gli speculatori che ricoprono le loro posizioni short, in attesa della pubblicazione delle minute da parte della Federal Reserve, e di notizie ...

Donald Trump annuncia - "pronti a dazi del 25% su ogni auto importata dall'Ue" : Gli Stati Uniti sono pronti ad applicare una tariffa del 25% su ogni auto importata dall'Unione europea. È quanto ha annunciato il presidente Donald Trump durante un comizio elettorale in West Virginia, rinnovando le minacce contro l'Ue.Riferendosi al summit dello scorso mese con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, Trump ha affermato di avergli detto che la disputa commerciale tra Ue e Usa "è tutta sulle ...

Processo Cohen - avvocato Giuliani : nessun illecito da parte di Trump : "Non c'è riferimento ad alcun illecito da parte del presidente americano". Lo ha affermato Rudy Giuliani, avvocato di Donald Trump, in una nota diffusa dopo l'ammissione di colpevolezza presentata da ...

Frode bancaria - ex avvocato di Trump in tribunale : pronto a dichiararsi colpevole : Michael Cohen , ex avvocato personale di Donald Trump , ha accettato di dichiararsi colpevole di Frode bancaria e violazione del finanziamento elettorale in relazione a una società da lui costituita ...

“Molto probabile un nuovo incontro con Kim” - Trump rilancia il dialogo con Pyongyang : Un secondo incontro con il leader nordcoreano Kim Jong-un? È «molto probabile». L’ha dichiarato il presidente degli Stati Uniti Donald Trump nel corso di un’intervista alla Reuters, rilanciata da tutti i media internazionali. Alla domanda sui prossimi passi del dialogo tra i due Paesi, l’inquilino della Casa Bianca ha difeso i risultati del suo sto...

Guerra commerciale : Trump pronto a imporre dazi da $200 miliardi su metà dei prodotti cinesi - Wsj - : L'amministrazione Trump è pronta a imporre nuove sanzioni commerciali alla Cina nel corso di questa settimana, nonostante l'intenzione di avviare un nuovo round di trattative con Pechino. E' quanto ...

Senato USA non trova prove di collusione di Trump con la Russia - : Il capo della commissione intelligence del Senato USA Richard Burr ha ammesso in un'intervista all'agenzia Associated Press, che non ci sono prove di collusione del presidente USA. Burr è impegnato ...

Trump pronto a imporre sanzioni contro tutti i paesi che importano petrolio da Iran - WSJ - : L'amministrazione Trump starebbe preparando sanzioni contro tutti i paesi che importano petrolio dall'Iran. E' quanto riporta il Wall Street Journal, affermando che tra i paesi a rischio sanzioni si ...

Crisi turca - "Trump ha lanciato una pietra che ha provocato una valanga" - : Shabanov ha ricordato che nell'economia c'è la regola dei "tre giorni", ovvero la fase principale di ogni Crisi acuta dura tre giorni. Così è successo in Russia. La settimana scorsa ci sono stati ...

L'incubo del partito Democratico sulla profezia di Trump : perché rischiano di sparire : La sua battuta sulla possibile "ondata rossa", il rosso e' il colore del GOP nella politica USA, mentre il blu e' quello dei DEM, era diretta a contrastare la "previsione" della "ondata blu", data ...

Erdogan contro Trump : "Boicotteremo i prodotti elettronici Usa" : Il presidente turco Recep Tayyip Erdogan ha dichiarato che la Turchia inizierá a boicottare i prodotti elettronici fabbricati negli Stati Uniti. La decisione del presidente turco é una risposta alla ...

SPY FINANZA/ Trump sta perdendo la guerra commerciale - ecco le prove : Trump sta perdendo la guerra commerciale. E la sta perdendo male. Lo prova anche quello che è successo con la crisi della Turchia.

Trump pronto a rivedere accordi duty-free con nazioni piccole : Washington aveva già fatto scattare, come per gran parte del mondo, i dazi su acciaio e alluminio turchi, a cui la nazione rispose con misure equivalenti contro riso, tabacco e auto americani. ...