Trump non ha fatto nulla di male

Trump difende Manafort : 'Rispetto - non ha inventato storie' - : Su Twitter il presidente degli Stati Uniti esprime solidarietà al manager che fu a capo della sua campagna elettorale, condannato ieri per otto capi d'imputazione , di cui cinque per frode fiscale. "...

Trump contro Cohen : 'Non ingaggiatelo se cercate un buon avvocato' : Donald Trump reagisce con durezza alle accuse del suo ex avvocato Michael Cohen, che dice di avergli chiesto di pagare il silenzio di due donne su presunte relazioni con lui per evitare danni in ...

Trump al comizio non parla di Manafort : 4.18 Trump arringa con passione una folla di sostenitori in un comizio in West Virginia ma non menziona mai né l'ex avvocato Cohen che poco prima aveva ammesso di essere colpevole per 8 capi d'accusa in un tribunale a New York,né l'ex manager della sua campagna elettole Paul Manafort che è stato giudicato colpevole anche lui per 8 capi d'accusa. Trump ha parlato dei dazi cinesi, del suo buon rapporto col leader nordcoreano kim Jong Un.L'unico ...

Senato USA non trova prove di collusione di Trump con la Russia - : Il capo della commissione intelligence del Senato USA Richard Burr ha ammesso in un'intervista all'agenzia Associated Press, che non ci sono prove di collusione del presidente USA. Burr è impegnato ...

Il vertice tra Merkel e Putin. Siria - Ucraina e gas per non dire Trump : Roma. C’è un galateo speciale, un codice esclusivo che ricorre durante i loro incontri. All’inizio della settimana, in tutta fretta, Vladimir Putin e Angela Merkel hanno annunciato un vertice bilaterale, previsto per oggi. Inaspettato ma dettato dagli eventi. L’Europa non sa di chi fidarsi – Merkel

Usa - 350 giornali contro Trump/ Libertà di stampa - campagna #EnemyOfNone : “Donald come Erdogan e Putin” : Maxi campagna di stampa contro Trump: 350 giornali scrivono in editoriale, "noi non siamo nemici del popolo". La "guerra" sulla Libertà di stampa: NYT, "abbonatevi a news locali"(Pubblicato il Thu, 16 Aug 2018 18:25:00 GMT)

Usa - oltre 300 giornali contro la “guerra sporca alla stampa” di Donald Trump : “Non siamo nemici del popolo” : “Non siamo nemici del popolo”, così oltre 350 testate statunitensi si sono schierate contro la campagna di attacchi alla stampa libera condotta dal presidente Donald Trump. La mobilitazione è stata guidata dal Boston Globe che ha chiesto a tutti i media americani di pubblicare oggi, 16 agosto, un editoriale a sostegno della stampa libera. È da tempo, infatti, che Trump etichetta i giornalisti e i quotidiani che non condividono la sua ...

Centinaia di media contro Trump : "Troppe menzogne - i giornalisti non sono il nemico" : sono quasi 350 i media americani che hanno accolto l'invito del Boston Globe a pubblicare oggi un editoriale volto a...

Lira turca : Trump non perdona : Questo vuol dire necessità di quel mondo globalizzato che Erdogan snobba e che pensa di poter trarre in inganno allungando il suo potere sulla Banca Centrale e nominando al vertice del ministero ...

Lira Turca : Trump non perdona : Il Presidente Recept Tayyip Erdogan, dopo gli anni del boom, è stato un pessimo gestore della economia del suo Paese : inflazione oltre il 15 per cento, tasso di disoccupazione a doppia cifra, ...

Un consigliere di Casale Monferrato scrive a Trump : "L'amianto è pericoloso - non ricominciate a usarlo" : Era stato bandito, in tutto il mondo, nel 1989, ma da qualche giorno l'utilizzo dell'amianto nell'edilizia è di nuovo legale negli Stati Uniti. La decisione, presa dall'Epa (Agenzia di protezione dell'ambiente degli Stati Uniti), ha suscitato lo sconcerto di Luca Servato, consigliere comunale di Casale Monferrato, il comune in provincia di Alessandria tristemente noto per la morte di più di 2500 persone, dovuta proprio al contatto ...

I genitori di Melania Trump sono diventati cittadini Usa. Con le leggi di Trump non sarebbero mai entrati : ... ottenne nel 2001 il permesso di residenza permanente negli Stati Uniti grazie al programma di élite EB-1, che garantisce un visto a persone con "straordinarie capacità" nella scienza o nell'arte, ...