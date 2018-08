Trump | dazi su ogni auto che arriva dalla Ue

Donald Trump annuncia - "pronti a dazi del 25% su ogni auto importata dall'Ue" : Gli Stati Uniti sono pronti ad applicare una tariffa del 25% su ogni auto importata dall'Unione europea. È quanto ha annuncia to il presidente Donald Trump durante un comizio elettorale in West Virginia, rinnovando le minacce contro l'Ue.Riferendosi al summit dello scorso mese con il presidente della Commissione europea Jean-Claude Juncker, Trump ha affermato di avergli detto che la disputa commerciale tra Ue e Usa "è tutta sulle ...

Dazi - l'Ue nel mirino di Trump "Tassa del 25% sulle automobili" : Donlad Trump dà il via all'operazione Dazi . Il presidente Usa mette nel mirino l'Ue e di fatto annuncia di voler mettere una tassa su ogni auto che arriva dall'Europa. Le sue parole sono state chiare: "Metteremo una tassa del 25% su ogni auto che arriva negli Stati Uniti dall'Unione europea", ha affermato nel corso di una manifestazione in West Virginia. Di fatto l'annuncio del presidente americano arriva però dopo le parole del segretario al ...

Dazi - Trump : tassa 25% su auto da Ue : 8.20 "Metteremo una tassa del 25% su ogni auto che arriva negli Stati Uniti dall'Unione europea". Lo ha dichiarato il presidente Usa, Trump , nel corso di una manifestazione in West Virginia. L'affermazione giunge a poche ore di distanza dalla decisione del ministro del Commercio, Wilbur Ross, di rinviare la scadenza di agosto per la pubblicazione di un rapporto sulle tariffe auto mobilistiche.

Erdogan accusa Trump per crisi della lira e aumenta dazi su merci Usa : Il rialzo "è per contrastare l'attacco deliberato dell'amministrazione Usa alla nostra economia", ha commentato il vicepresidente turco Fuat Oktay.

Harley Davidson si sposta in Europa. Un bel risultato dei dazi di Trump : Saranno gli effetti della scomparsa delle ideologie, saranno le conseguenze della globalizzazione. Sarà qualcosa che a me personalmente sfugge e che più che altro appare come il trionfo della superficialità e dell’ignoranza sulla conoscenza e la consapevolezza. Però, vedere il Presidente degli Stati Uniti – il capo del paese della Dichiarazione d’Indipendenza e di James Madison – imporre dazi doganali come un qualsiasi Giorgio III, ...