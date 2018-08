Trovato morto il cacciatore di Villa Santina disperso in montagna

Affoga nel lago di Lavarone : morto 51enne/ Ultime notizie - corpo riTrovato dopo sei ore di ricerche : Affoga nel lago di Lavarone: morto 51enne di Bologna, in vacanza con la famiglia. Ultime notizie, il corpo è stato ritrovato dopo sei ore di ricerche.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 09:52:00 GMT)

Dramma a Cefalù - 51enne Trovato morto in casa : indaga la polizia : Approfondimenti Anziano trovato morto in casa, l'autopsia esclude l'aggressione 31 dicembre 2017 Dramma a Cefalù: un cinquantunenne è stato trovato morto. A constatare il decesso i sanitari del 118 ...

Giovane 32enne di Crotone Trovato morto a Catanzaro - ipotesi overdose : di Redazione Crotone24news.it L'uomo di 32 anni era accasciato vicino alla sua auto. L'overdose di droga resta l'ipotesi più accreditata. Un uomo di 33 anni, A.R., originario di Crotone, è stato ...

Trovato morto un giovane di Novate : Trovato morto un 34enne di Novate Mezzola Le ricerche Dorian Antonelli, 34 anni di Novate Mezzola, era stato visto per l'ultima volta attorno alle 2 della notte tra mercoledì e giovedì alla Sagra di ...

Foggia - agricoltore Trovato morto col cranio fracassato. Ipotesi omicidio : Angelo Mancini, un agricoltore di 66 anni di San Marco in Lamis, è stato trovato morto nella sua azienda agricola. Noto come soggetto rissoso, potrebbe essere stato ucciso per vendetta. Indagano i carabinieri.Continua a leggere

Pesaro - uomo Trovato morto in casa : gli amici vedono il cadavere dalla finestra : Pesaro - Dramma nella giornata di Ferragosto in un'abitazione di via Nievo dove un'anziano di 72 anni è stato trovato morto in casa. A dare l'allarme alcuni conoscenti dell'uomo che dalla finestra al ...

Catanzaro - 33enne di Crotone Trovato morto in auto : Catanzaro - Un uomo di 33 anni, A.R., originario di Crotone, è stato trovato morto stamani all'interno della sua auto a Catanzaro.

Trovato morto in auto - ipotesi overdose : ANSA, - CATANZARO, 17 AGO - Un uomo di 33 anni, A.R., originario di Crotone, è stato Trovato morto stamani all'interno della sua auto a Catanzaro. Il decesso, secondo le prime ipotesi, potrebbe essere ...

Palermo - vigilante Trovato morto : colpo di pistola alla tempia/ Ultime notizie Carini : omicidio o suicidio? : Palermo, vigilante trovato morto nella notte a Carini: un colpo di pistola alla tempia. Giallo sulla dinamica: si tratta di un suicidio o è stato ucciso? Indagini in corso.(Pubblicato il Wed, 15 Aug 2018 17:39:00 GMT)

Trovato morto anziano scomparso da oltre 5 giorni a Fraine : Chieti - A distanza di cinque giorni è stato rinvenuto privo di vita, in un dirupo profondo oltre 10 metri, Antonio Rossi, il pensionato di 85 anni di Fraine che si era allontanato da casa, dove viveva con la moglie, facendo perdere le sue tracce. Nonostante l'utilizzo di cani molecolari, di droni, di decine e decine di volontari della Protezione civile, oltre che di amici e parenti, solo questa mattina è stato rinvenuto il ...

Identificato l'uomo Trovato ferito per strada e morto in ospedale : Si tratta di un tossicodipendente senza fissa dimora. Identificato l'uomo trovato ferito a Pioltello E' stato Identificato dai carabinieri l'uomo che, ieri sera, è stato trovato ferito per strada a ...

Isola d'Elba - 19enne morto durante immersione/ Ultime notizie : Trovato sul fondale da compagno della madre : Isola d'Elba, 19enne morto durante immersione: è stato trovato in fondo al mare da compagno della madre. Vani i tentativi di soccorso. Possibile malore la causa del decesso(Pubblicato il Sun, 12 Aug 2018 10:02:00 GMT)