Tromba d' aria a Catanzaro | danni al lido

Catanzaro - danni per una Tromba d'aria : 10.05 Una tromba d'aria ha investito la notte scorsa il quartiere Lido di Catanzaro provocando danni a molti stabilimenti balneari. Il vento ha sollevato la struttura in legno di uno stabilimento, facendola finire sulla strada. Sul posto sono intervenuti i Vigili del Fuoco e i Carabinieri della locale stazione e della compagnia di Catanzaro Maltempo anche a Palermo, dove un nubifragio ha causato allagamenti in molte strade, magazzini, ...

Maltempo - Tromba d’aria nel Senese : nessun ferito : tromba d’aria questo pomeriggio nel Senese tra Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. I vigili del fuoco stanno ultimando i 35 interventi richiesti per caduta di alberi e rami sulle auto e sulle strade oltre che per tegole pericolanti. Non si registrano feriti ma il conducente di un’auto e’ stato estratto illeso dall’auto colpita dalla chioma di un albero caduto mentre viaggiava in localita’ Selvamaggio. Lievi danni ...