Maltempo - Tromba d’aria nel Catanzarese : “Evitare le coste e le zone alberate” : Il Comune di Borgia, alla luce della tromba d’aria che si è abbattuta tra il quartiere Lido di Catanzaro e località Roccelletta di Borgia, ha invitato i cittadini che gravitano nella località colpita ed evitare di sostare sulle coste esposte o nelle zone alberate, in particolare nella pineta frangivento. L’Amministrazione, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che continuano i controlli sul territorio da parte dei Vigili ...

Maltempo - Tromba d’aria a Catanzaro Lido : danni a stabilimenti : Una tromba d’aria ha colpito, nella notte, il quartiere Lido del comune di Catanzaro e la località Roccelletta nel comune di Borgia. Diversi stabilimenti balneari sono stati danneggiati sul lungomare di Catanzaro Lido e tetti sono stati divelti. Alberi sono caduti a Roccelletta di Borgia. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco. L’Amministrazione comunale di Borgia, guidata dal sindaco Elisabeth Sacco, ha reso noto che non si ...

Tromba d'aria sul litorale di Catanzaro - paura e danni alle abitazioni - : Sradicati i tetti di alcune case e uno stabilimento balneare distrutto nel quartiere Lido. Problemi anche nella vicina Roccelletta di Borgia, dove un albero si è rovesciato su un'abitazione

Maltempo : Tromba d'aria su litorale di Catanzaro - paura e danni : Una tromba d'aria si è abbattuta la notte scorsa sul litorale di Catanzaro provocando numerosi danni specialmente sul lungomare del quartiere Lido, dove sono stati scoperchiati i tetti di alcune abitazioni e distrutto uno stabilimento balneare. I detriti portati dal vento hanno danneggiato alcune auto parcheggiate nei pressi. Sul posto si sono recati alcune squadre dei vigili del fuoco e i carabinieri. Ondata di ...

Tromba d'aria nel senese - nessun ferito : ANSA, - SIENA, 21 AGO -- Tromba d'aria questo pomeriggio nel senese tra Colle Val d'Elsa e Poggibonsi. I vigili del fuoco stanno ultimando i 35 interventi richiesti per caduta di alberi e rami sulle ...

Maltempo - Tromba d’aria nel Senese : nessun ferito : tromba d’aria questo pomeriggio nel Senese tra Colle Val d’Elsa e Poggibonsi. I vigili del fuoco stanno ultimando i 35 interventi richiesti per caduta di alberi e rami sulle auto e sulle strade oltre che per tegole pericolanti. Non si registrano feriti ma il conducente di un’auto e’ stato estratto illeso dall’auto colpita dalla chioma di un albero caduto mentre viaggiava in localita’ Selvamaggio. Lievi danni ...

