Treno Italo fermo nel Lodigiano | disagi su linea Alta velocità

La linea 114 di Telefono Azzurro - Emergenza Infanzia - diventa sempre più smart (e stringe un accordo con Italo Treno ) : La linea telefonica 114, Emergenza Infanzia , il servizio curato da Telefono Azzurro e rivolto a tutti coloro vogliano segnalare una situazione di pericolo e di Emergenza in cui sono coinvolti bambini e adolescenti. compie 15 anni. In occasione di questo importante anniversario è stata annunciata una collaborazione con Italo attraverso l’iniziativa #abordoconil114. L’obiettivo della campagna L’obiettivo principale ...

Trasporti - treni a "singhiozzo" per 24 ore : scioperi di Trenitalia - Italo e Treno rd : L'agitazione indetta da parte di alcune sigle autonome: i rischi più concreti per il trasporto regionale

Sciopero treni domani 21 e 22 luglio 2018/ Ultime notizie - stop Trenitalia - Treno rd e Italo : info e orari : Sciopero domani 21 luglio e domenica 22 luglio 2018 : info , orari e Ultime notizie sullo stop nazionale a treni talia, Trenord e Ntv- Italo . Zero fasce garantite in quanto giorno festivo(Pubblicato il Fri, 20 Jul 2018 10:24:00 GMT)

Treno Italo fermo per guasto cinque ore in galleria alle porte di Roma : Odissea notturna per i passeggeri di un Treno Italo proveniente da Milano e diretto a Napoli. Il convoglio , 9989, , a causa di un guasto, è rimasto bloccato per cinque ore in una galleria alle porte ...