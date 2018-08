Treno fermo su Alta Velocità | disagi

Treno Italo fermo da ore sulla linea dell'Alta Velocità nel Lodigiano : rallentati anche i Freccia Rossa : Il convoglio è bloccato dalle 16.13. Le Frecce: "Disagi per i nostri passeggeri dipendono da altra impresa ferroviaria"

Treno Italo fermo nel Lodigiano - disagi su linea Alta velocità : Un Treno Italo, diretto da Torino a Roma, è fermo dalle 16.13 sulla linea Alta velocità, tra le stazioni di Melegnano, nel Milanese e quella di Livraga, nel Lodigiano, in Lombardia. A quanto si è ...

Rifiuti - Roma - Montanari : Treno fermo per burocrazia : Rifiuti, Roma, Montanari: treno fermo per burocrazia il 16 agosto inizierà lo svuotamento. “Germania ha comunicato impossibilità di riceverlo quando era già carico” “Abbiamo seguito e stiamo seguendo con attenzione la questione del treno che doveva trasportare in Germania circa 700 tonnellate di Rifiuti. Ci siamo assicurati che tutte le procedure venissero svolte nel rispetto delle norme e dei regolamenti europei che ...

Il Treno della vergogna : "Doveva portare rifiuti in Austria - è fermo in stazione a Roma" : Settecento tonnellate di rifiuti indifferenziati sono fermi da due mesi. La denuncia di Legambiente Lazio

Treno fermo a Pomezia per un guasto - 400 passeggeri bloccati su un convoglio vicino Roma : Circa 400 passeggeri sono bloccati da 4 pre vicino alla stazione di Santa Palomba, nei pressi di Pomezia, per un guasto alla linea elettrica della linea regionale FL8. A quanto riferito, sono a bordo ...

"Treno carico di rifiuti diretto in Austria fermo da due mesi a Roma" : la denuncia di Legambiente : Secondo l'associazione ambientalista settecento tonnellate di rifiuti indifferenziati che dovrebbero essere inceneriti oltreconfine sono ferme alla stazione Roma smistamento, accanto alla fermata della FL1 Nuovo Salario

Arezzo - Treno guasto resta fermo in aperta campagna : passeggeri stremati per il gran caldo : Circa 180 passeggeri di un treno in transito lungo la linea ferroviaria Roma-Firenze sono rimasti bloccati nel pomeriggio all’altezza di Castiglion Fiorentino (Arezzo) a causa di un guasto elettrico. Sul posto vigili del fuoco e forze dell'ordine che hanno provveduto ad aprire le porte del treno dal lato dei campi per far scendere le persone stremate per il caldo.Continua a leggere

Ripartito Treno fermo nell' Aretino : ANSA, - FIRENZE, 13 LUG - Il treno Roma-Firenze, che si era fermato in aperta campagna nel comune di Castiglion Fiorentino , Arezzo, , per un guasto tecnico è stato raggiunto da un locomotore, preso ...