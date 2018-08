“Tra i single ci sono pure loro 2” Temptation Island Vip | coppie avvertite…

caffeinamagazine

(Di mercoledì 22 agosto 2018) È già stato definito uno dei programmi più attesi del prossimo autunno, anche se in realtà molti faranno appena in tempo a tornare dalle vacanze per godersi dal divano di casa il debutto diVip, prima edizione in assoluto. Inizierà martedì 11 settembre in prima serata e per quattro settimane il pubblico vedrà lefamose in gioco mettere alla prova ilrapporto. Come annunciato tempo fa, a guidare la trasmissione sarà Simona Ventura. L’ex conduttrice dell’Isola dei Famosi e di Quelli che il Calcio torna così da grande protagonista nella prima serata di Canale 5. Voluta fortemente da Maria De Filippi, la Ventura si gioca una importante carta della sua carriera dopo un periodo di lontananza dal piccolo schermo. Ed è stata proprio Super Simo, in un video condiviso sul sito di Witty Tv, a ufficializzare le seiche parteciperanno al ...