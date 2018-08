Torre del Greco | una fiaccolata per i martiri di Genova | Matteo | Antonio | Giovanni e

Morti in Torre nte - vicinanza del Papa : ANSA, - ROMA, 22 AGO - "Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente Raganello, dove hanno perso la ...

Morti in Torre nte - vicinanza del Papa : ANSA, - ROMA, 22 AGO - "Nel salutare i pellegrini di lingua italiana, il mio pensiero va alla tragedia, avvenuta nei giorni scorsi in Calabria nei pressi del torrente Raganello, dove hanno perso la ...

Torre del Greco piange l'avvocatessa morta sul Pollino - il marito ferito : 'Io e i figli vivremo per lei' : CASTROVILLARI - 'Ce la faremo, continueremo a vivere per lei' , dice il marito dell'avvocato Maria Immacolata Marrazzo, 43 anni, la donna di Torre del Greco tra le dieci vittime. Giovanni Sarnataro, ...

Imma - la quinta vittima nell'estate nera di Torre del Greco : «Era un vero vulcano» : Matteo, Giovanni, Antonio, Gerardo. E ora anche Imma colata: cinque Torre si morti tragicamente in una settimana, mentre erano o andavano in vacanza. Il 14 agosto la sciagura del ponte Morandi a Genova...

Imma - la quinta vittima nell'estate nera di Torre del Greco : 'Era un vero vulcano' : Matteo, Giovanni, Antonio, Gerardo. E ora anche Imma colata: cinque Torre si morti tragicamente in una settimana, mentre erano o andavano in vacanza. Il 14 agosto la sciagura del ponte Morandi a Genova ...

Calabria - tragedia nel canyon del Torre nte Raganello : i morti sono dieci - salvi tre ragazzi : sono stati rintracciati, e sono in buone condizioni, tre giovani pugliesi di 21, 22 e 23 anni, che erano stati inseriti nella lista delle persone disperse dopo la piena del torrente Raganello , in ...

10 vittime per la piena nelle gole del Torre nte. Min.Costa : 'stanchi di piangere i morti' : La procura ha aperto un fascicolo contro ignoti per omicidio colposo, lesioni colpose, inondazione e omissione d'atti d'ufficio. La Protezione Civile aveva diramato l'allerta meteo -

Calabria - Torrente travolge escursionisti : tre dispersi trovati lontani dalle gole - non si erano resi conto della tragedia : Non si sarebbero neppure accorti della tragedia avvenuta ad alcuni chilometri di distanza, i tre giovani dati inizialmente per dispersi e poi ritrovati sani e salvi nel Parco del Pollino ma non nella zona di Civita colpita dalla tragedia. A quanto si apprende dai vigili del fuoco, l’auto dei tre era stata trovata lungo la strada e per questo i loro nomi erano finiti inizialmente nella lista dei probabili dispersi. I tre però avevano poi ...