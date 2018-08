Toro | contro l' Inter torna Ansaldi

Inter - contro il Toro si cambia : Skriniar e Perisic dal 1' - dubbio Nainggolan : Spalletti recupera lo slovacco, spettatore in panchina a Reggio Emilia e schiererà il croato titolare. Spazio anche a Vrsaljko. Il belga al massimo in panchina

ATP Toronto – Tsitsipas ribalta Anderson - il greco vince in tre set e si regala la finale contro Nadal : Dopo l’iniziale vantaggio del sudafricano, Tsitsipas aumenta i giri del proprio motore e ribalta il risultato guadagnandosi l’accesso in finale Una partita ricca di emozioni, una semifinale da brividi che regala colpi di scena uno dietro l’altro. Niente da fare per Anderson nella seconda semifinale del torneo ATP di Toronto, è Tsitsipas a staccare il pass per la finale dove troverà nientemeno che Rafa Nadal. Dopo ...

Coppa Italia - Mazzarri : 'Toro - contro il Cosenza conta solo qualificarsi' : TORINO - ' Domani conta passare il turno. In ogni partita dobbiamo dare il massimo e anche domani dovremo pensare solamente a questo. Fino ad ora i ragazzi si sono comportati benissimo e la sfida di ...

ATP Toronto – Isner fuori contro i pronostici - Khachanov in semifinale : Karen Khachanov ha battuto in due set il tennista americano John Isner al torneo Atp di Toronto sul cemento Nonostante si sia battuto contro il numero 39 della classifica mondiale, John Isner (numero 9 della classifica Atp) è stato sconfitto ai quarti di finale del torneo di Toronto per 2-0. Con i parziali di 7-6 | 7-6, Karen Khachanov in un’ora e 32 minuti di gioco è riuscito a prevalere per ben due volte al tie-break, volando in ...

ATP Toronto – Nadal suda - vince e vola in semifinale : Rafa in tre set contro Cilic : Rafa Nadal sul cemento del torneo Atp di Toronto batte in tre set ai quarti di finale Marin Cilic (tennista numero 7 al mondo) Rafa Nadal approda in una delle due semifinali del torneo Atp di Toronto dopo un match duro contro Marin Cilic. A seguito di una partenza shock per lo spagnolo, con un primo set terminato sul parziale di 6-2 per il numero 7 al mondo, Nadal rimette in chiaro le cose. I seguenti due parziali di gioco sono tutti a ...

ATP Toronto - Anderson stravince contro Dimitrov : il sudafricano vola in semifinale : Grigor Dimitrov cede sotto i colpi di Kevin Anderson al torneo Atp di Toronto: niente da fare per il tennista bulgaro Kevin Anderson, tennista numero 6 al mondo, vince contro Grigor Dimitrov e vola in semifinale al torneo Atp di Toronto. Il sudafricano ha battuto in appena un’ora e 15 minuti di gioco il rivale bulgaro, eliminandolo in due set conclusi con lo stesso netto parziale di 6-2. Anderson se la vedrà al prossimo turno con il ...

ATP Toronto – Cilic domina l’ottavo di finale contro Schwartzman : il croato trionfa in due set : Marin Cilic vola ai quarti di finale del torneo ATP di Toronto, sul cemento il croato domina il match contro Diego Sebastian Schwartzman Marian Cilic in grande spolvero sul cemento canadese. Al torneo ATP di Toronto il croato ha battuto in due set Diego Sebastian Schwartzman agli ottavi di finale, con i parziali di 6-3 | 6-2, in un’ora e 12 minuti di gioco. Il tennista numero 7 al mondo, dopo aver battuto l’argentino, volerà ...

Tennis - Atp Toronto : Dimitrov c’è - ma che fatica contro Tiafoe : Tennis, Atp Toronto: vittoria per Dimitrov su Tiafoe, una vera e propria bagarre tra i due Tennisti per conquistare i quarti Tennis, Atp Toronto – Il bulgaro Dimitrov ha superato in tre combattutissimi set il collega Tiafoe, in un incontro davvero molto equilibrato. 7-6 3-6 7-6 il punteggio dell’incontro, che vale a Dimitrov il passaggio ai quarti di finale, dove affronterà il vincente di Ivashka-Anderson attualmente in campo ...

Atp Toronto – Buona la prima per Fognini : Fabio ok all’esordio contro Johnson : Continua la scia positiva di Fognini: esordio positivo per il ligure al torneo Atp di Toronto dopo il successo in Messico Dopo l’eliminazione di Cecchinato al primo turno del torneo Atp Masters 1000 di Toronto (cemento, montepremi 5.315.025 dollari), l’Italia ritrova il sorriso con Fabio Fognini: il tennista ligure ha trionfato all’esordio del torneo canadese. Buona la prima per Fognini, reduce dalla vittoria in Messico: ...

ATP Toronto – Wawrinka contro Kyrgios - riaffiora il caso ‘Donna Vekic’ : Wawrinka spegne il gossip una volta per tutte : Stan Wawrinka ritorna a parlare del famoso caso ‘Donna Vekic’ che lo ha visto scontrarsi verbalmente con Nick Kyrgios, suo prossimo avversario nell’ATP di Toronto Quest’oggi Stan Wawrinka e Nick Kyrgios si affronteranno nell’ATP di Toronto in un match che rievoca delle particolari questioni in sospeso legate al passato. Questioni di cuore. Famoso l’episodio in cui Kyrgios urlò a Wawrinka che la sua ...

Toronto - uomo armato spara contro la folla : 2 morti e 14 feriti : Toronto, Canada news 23/7- Lungo le strade affollate di un quartiere periferico di Toronto un uomo spara tra la folla, uccidendo una donna e ferendo 14 persone. L’attentatore è stato ucciso dalle forze di polizia canadesi. Toronto, attentatore spara contro la folla. Il bilancio della sparatoria: 2 vittime (lo stesso attentatore e una donna) e 14 feriti Attimi di terrore ieri notte tra le strade affollate di Toronto in Canada. Un uomo a volto ...

Inter sotto il segno del ‘Toro’ : Lautaro Martinez super contro il Lugano : L’Inter inizia la preparazione per la prossima stagione con l’obiettivo di essere super competitivi in campionato e Champions League, sono arrivati De Vrij, Asamoah, Nainggolan e Lautaro Martinez con quest’ultimo grande protagonista del successo in amichevole contro il Lugano. Il ‘Toro’ ha aperto le marcature dopo 16 minuti, nelle ripresa doppietta di Karamoh. Buone indicazioni per Spalletti in particolare ...