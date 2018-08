Torino | stop per Baselli | distorsione al ginocchio

Calciomercato - alle 20 stop delle trattative. Gervinho-Parma - Zaza va al Torino Segui la diretta : Per la prima volta il Calciomercato si fermerà prima dell'inizio del campionato. Questa sera alle 20.00 lo stop alle trattative. - 18.30 Simone Zaza dal Valencia al Torino in prestito con diritto di ...

Smog Torino : il prossimo inverno stop a Euro 0 e diesel fino Euro 3 : Le città dell’area metropolitana di Torino aderenti al Tavolo della qualità dell’aria bloccheranno dal prossimo inverno tutti gli Euro 0 e i diesel fino all’ Euro 3 in modo permanente: lo hanno deciso i componenti del Tavolo, convocato dal vicesindaco metropolitano Marco Marocco. A partire dal 1° ottobre il brocco riguarderà auto e veicoli commerciali Euro 0 ( diesel , benzina, metano e Gpl) 7 giorni su 7 e h 24, in precedenza ...

Figli coppie gay - Fontana : stop al riconoscimento. Appendino : « Torino proseguirà» : « stop al riconoscimento dei Figli per le coppie gay». Ad annunciarlo è stato il ministro per la Famiglia e le Disabilità, Lorenzo Fontana nell'audizione alla Commissione...

Torino : ernia per Bonifazi - per il difensore qualche settimana di stop : La difesa del Torino perde Kevin Bonifazi. Il giovane difensore è stato sottoposto ad un intervento chirurgico in laparoscopia di ernia bilaterale. L’operazione è stata eseguita a Milano, presso la clinica Igea, dal professor Giuseppe Sansonetti alla presenza del dottor Paolo Gola, medico sociale del Torino. Il chirurgo ha definito l’intervento perfettamente riuscito. Lo stop, di alcune settimane, costringe il club granata ad ...