Toninelli | selfie al mare con la moglie | FI chiede le dimissioni del ministro

blogo

: Toninelli si fa un selfie al mare, scoppia la polemica. Forza Italia: 'Raccoglie conchiglie anziché riferire in Par… - repubblica : Toninelli si fa un selfie al mare, scoppia la polemica. Forza Italia: 'Raccoglie conchiglie anziché riferire in Par… - LaStampa : Il selfie di Toninelli al mare con la moglie scatena polemiche. Forza Italia all’attacco: si dimetta… - Corriere : Toninelli al mare: il selfie scatena la polemica. FI: «Oltraggio alle vittime» -

(Di mercoledì 22 agosto 2018) IlDanilofinisce di nuovo nella bufera. Solo pochi giorni fa il titolare delle Infrastrutture e dei Trasporti era stato accusato dalle opposizioni di diffondere fake news tramite social network. Ora, è sempre un post social a tenere sulla graticola l’esponente pentastellato: unscattato alcon lagli ha fatto guadagnare una buona quantità di insulti e anche una richiesta dida parte di Forza Italia. "Qualche giorno dicon la famiglia con l'occhio sempre vigile su ciò che accade in Italia - scrive ila corredo dello scatto - . Ma tutti gli eroi della #guardiacostiera, dai vertici fino all'ultimo dei suoi uomini, come vedete, sono sempre con me. Anzi, li tengo sempre in... testa". Un post che ilaveva pubblicato probabilmente con l’intento di far capire ai suoi followers e non di essere al lavoro anche ...