Tmz su Asia Argento e gli sms di Anthony Bourdain | «Paghiamo Jimmy Bennett | ci togliamo

Asia Argento - su « Tmz » le foto egli sms che proverebbero gli incontri con Bennett : «Sì - ho fatto sesso con lui» : Si è difesa sostenendo di non aver fatto sesso con lui. Ma il sito americano «Tmz» pubblica i messaggi che proverebbero il contrario. Nuova puntata dello scandalo sessuale che tiene banco in questi ...

Asia Argento - Tmz rivela gli sms con Anthony Bourdain : “Liberiamoci di questa seccatura - vuole solo spillarti denaro”. Il padre Dario : “Complotto” : “Ero congelata. Lui era sopra di me. Poi mi ha detto che ero stata la sua fant Asia sessuale da quando aveva 12 anni”. Scriveva così Asia Argento in un sms privato indirizzato allo chef Anthony Bourdain , il suo fidanzato morto suicida lo scorso giugno. “Non stai pagando il suo silenzio. solo la libertà da una seccatura . È per aiutare un povero stupido tormentato a rimettere la propria vita assieme” le rispondeva lui. ...

Tmz pubblica sms di Anthony Bourdain ad Asia Argento su Jimmy Bennett : "Paga - aiuta questo povero scemo" : Tmz pubblica uno scambio di sms fra Asia Argento e il compagno Anthony Bourdain, recentemente scomparso, in cui parlano del caso Jimmy Bennett. Il legale dell'attrice ha rivelato ieri che Asia non ha mai avuto relazioni sessuali con il più giovane collega, ma anche che fu proprio Bourdain a insistere per pagare e, in sintesi, toglierselo di torno.In un sms a Anthony Bourdain, Asia Argento sembra però contraddire l'affermazione di ...