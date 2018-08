Tiro a volo | Mondiali 2018 | i favoriti del trap misto Giovanni Pellielo e Jessica Rossi

Tiro a volo - Mondiali 2018 : le favorite del trap femminile. Jessica Rossi è la nostra punta di diamante : Tutto pronto per i Mondiali di Tiro a volo: a Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre andrà in scena la rassegna iridata per le categorie senior e junior. Mercoledì 5 settembre inizieranno le eliminatorie del trap femminile senior, che si concluderanno il giorno successivo, quando ci sarà anche la finale. Favorita numero uno per il trono mondiale della specialità è Jessica Rossi, che in terra sudcoreana cercherà di aggiungere un nuovo ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : i favoriti del trap maschile. Giovanni Pellielo proverà a battere 133 avversari : Settembre sarà un mese importante per gli sport di precisione: scatteranno infatti domenica 2 i Mondiali di Tiro a volo: a Chamgwon, in Corea del Sud, inizierà la rassegna iridata, che assegnerà le prime carte olimpiche per Tokyo 2020. Inizieranno proprio in quel giorno, alle due di notte ora italiana, le eliminatorie del trap maschile e come sempre, al termine dei 125 piattelli previsti, i primi sei andranno in finale. L’Italia schiera un ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : in palio le prime carte olimpiche. I criteri di qualificazione a Tokyo 2020 : Parte da Changwon, in Corea del Sud, la rincorsa del Tiro a volo verso le Olimpiadi di Tokyo 2020: i Mondiali che partiranno il 2 settembre, assegneranno anche le prime carte olimpiche. Nella capitale nipponica saranno messi in palio cinque titoli ed ogni Nazione potrà partecipare al massimo con 2 atleti per le quattro specialità individuali ed un massimo di due squadre nel trap misto. A Changwon saranno in palio 4 pass per ciascuna specialità ...

Tiro a volo - Mondiali 2018 : programma - orari e tv. Il calendario completo : Neppure il tempo di mandare in archivio gli ottimi Europei di Tiro a volo ed ecco che stanno per iniziare i Mondiali: a Changwon, in Corea del Sud, dal 2 al 14 settembre si terrà la rassegna iridata per le categorie senior e junior. La città sudcoreana è stata sede, in stagione, di una tappa di Coppa del Mondo, ma questa manifestazione è molto importante perché metterà in palio le prime carte olimpiche per Tokyo 2020. Le finali verranno ...

VIDEO Edin Dzeko - gol da cineteca in Torino-Roma 0-1 : numero da antologia - che Tiro al volo! : Edin Dzeko ha segnato un gol clamoroso in Torino-Roma, match valido per la prima giornata della Serie A 2018-2019. L’attaccante giallorosso ha confezionato un vero e proprio cioccolatino, all’89’ ha messo a segno la rete che è valsa la vittoria alla compagine capitolina: cross dalla destra di Kluivert e vertiginoso tiro al volo del bosniaco che ha insaccato. Gol da cineteca, di seguito il VIDEO della rete di Edzin ...

Tiro a volo – Grande Maratona di Ferragosto - Matteo Tallarini vince la trentacinquesima edizione : Alessandro Musolino sfiora nuovamente la vittoria. Subito dietro al portacolori del Tav Aosta anche Ivan Rossi e Aldo Lovazzani È stato il portacolori del TAV Aosta, Matteo Tallarini, a dominare la scena della classica Grande Maratona di Ferragosto, giunta alla 35^ edizione, disputatasi mercoledì 15 agosto al Trap Concaverde di Lonato del Garda. Dopo le prime due serie di avvertimento agli avversari, chiuse entrambe con il punteggio di ...

Europei Tiro a volo - argento per Rossetti e Bacosi : OBERSDORF - Anche il tiro a volo si aggiunge all'elenco delle discipline che oggi hanno regalato medaglie allo sport italiano. Agli Europei conclusisi oggi ad Obersdorf , in Austria , la coppia dello Skeet formata dai campioni olimpici di Rio Gabriele Rossetti e Diana Bacosi ha conquistato l'argento nella gara ...

Tiro a volo : Europei - argento Italia Mixed : ANSA, - ROMA, 12 AGO - Anche il Tiro a volo si aggiunge all'elenco delle discipline che oggi hanno regalato medaglie allo sport Italiano. Agli Europei conclusisi oggi ad Obersdorf, in Austria, la coppia dello Skeet formata dai campioni olimpici di Rio Gabriele Rossetti e Diana Bacosi ha conquistato l'argento nella gara ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Terminati a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia domina in maniera incontrastata il medagliere finale, con 22 medaglie delle quali 13 d’oro e 5 d’argento. Gli azzurri si confermano, sia nella categoria junior, che in quella senior, la potenza assoluta del Vecchio Continente in questo sport. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro a volo - Europei Leoberdorf 2018 : per l’Italia un oro ed un argento nello skeet misto : Chiusura trionfale per l’Italia agli Europei di Tiro a volo: a Leobersdorf, in Austria, oggi erano in programma le gare dello skeet misto. Gli azzurri terminano un’edizione ricchissima di medaglie in grande stile, con un oro nella categoria junior ed un argento in quella senior. Il Bel Paese, naturalmente, vince a mani basse il medagliere. Nella categoria junior Giada Longhi ed Elia Sdruccioli battono in finale Repubblica Ceca 1 per ...

Tiro a volo - Europei 2018 : programma - orari e tv di domenica 12 agosto. Tutti gli azzurri in gara : Si disputano oggi le ultime due prove degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria: si tratta dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-Filippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli. Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno ...

Tiro a volo - Europei 2018 : il medagliere. Dominio assoluto dell’Italia : Sono in corso a Leobersdorf, in Austria, gli Europei di Tiro a volo: l’Italia domina in maniera sempre più incontrastata il medagliere, con 20 medaglie delle quali 12 d’oro e 4 d’argento. Con le finali dello skeet misto, in programma domani, il bottino potrebbe aumentare ancora. Andiamo a scoprire il medagliere della rassegna ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : nello skeet a squadre un oro - un argento ed un bronzo per l’Italia : L’Italia non tradisce mai: agli Europei di Tiro a volo oggi sono andate in scena le gare a squadre dello skeet e le tre formazioni azzurre impegnate hanno conquistato una medaglia di ogni metallo. Dalla categoria senior arrivano l’argento della squadra maschile ed il bronzo di quella femminile, mentre è d’oro il team maschile della categoria junior. Di seguito tutti i risultati di giornata skeet maschile ...

Tiro a volo - Europei Leobersdorf 2018 : l’Italia prova a chiudere in bellezza con lo skeet misto : Le ultime due prove degli Europei di Tiro a volo di Leobersdorf, in Austria, saranno quello dello skeet a coppie miste, senior e junior: l’Italia, già certa di trionfare nel medagliere, punta comunque ad aggiungere altri allori alla ricca collezione. Nella categoria senior andranno in pedana Bacosi-Rossetti e Cainero-FIlippelli, mentre nella categoria junior ecco Longhi-Sdruccioli. Per i seniores la lotta sarà serrata: saranno infatti ben ...