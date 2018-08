Tir contro pilone A4 | nessuna lesione

Tir finisce contro pilone dell’autostrada. I Vigili del Fuoco : “Urgente riparare la struttura” : L'incidente è avvenuto ieri mattina lungo l'autostrada A4, nel comune di Verona: un tir è finito contro un pilone dell'autostrada che ha riportato delle microfessurazioni.Continua a leggere

Scoppia gomma in autostrada - Tir contro il pilone del cavalcavia. 'Fessure nel cemento' : Scoppia una gomma del Tir: l'autista perde il controllo del mezzo, che trasportava un container carico di materiale plastico. Il Tir sbanda, invade la corsia di sorpasso, il container si sgancia dal ...

Verona - Tir sbatte contro pilone dell’A4 : pompieri controllano viadotto/ Ultime notizie : é fobia Morandi : Verona, tir sbatte contro pilone dell’A4: pompieri controllano viadotto. Ultime notizie: é fobia Morandi dopo che un mezzo pesante è uscito di strada, urtando un pilastro(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 13:53:00 GMT)

Toyota - RiTirato l'appello contro la squalifica di Silverstone : Il team Toyota Gazoo Racing ha Ritirato il ricorso contro la decisione dei commissari di squalificare le TS050 #7 e #8 dalla 6 Ore di Silverstone per un'irregolarità tecnica. La vittoria della gara inglese, dunque, passa alla Rebellion Racing #3 di Beche, Laurent e Menezes.Il caso. La Toyota aveva conquistato una facile doppietta in quel di Silverstone, grazie all'evidente superiorità tecnica dei prototipi ibridi rispetto a quelli endotermici. ...

Crollo ponte Genova - Martina : “Il nostro governo fece molto per i controlli. I fischi al funerale? Il Pd deve riparTire da lì” : "Propongo al governo di attivare lo strumento delle zone economiche speciali per aiutare Genova. Il governo apra la Zes a Genova, consenta a tanti che vogliono tornare a investire in quella città di farlo con questi strumenti speciali già attivati in altre città italiane. Facciamo un intervento concreto e immediato accanto, ovviamente, all'indennizzo e alla sistemazione degli sfollati", ha dichiarato stamane il segretario del Pd, Maurizio ...

Lazio-Napoli - Inzaghi a testa bassa per riparTire dopo la sconfitta : “fatali certi blackout - contro la Juventus…” : Simone Inzaghi commenta la prima sconfitta del campionato della sua Lazio, l’allenatore dà la colpa ai ‘blackout’ dei biancocelesti contro il Napoli Le prime due partite della prima giornata di campionato assegnano tre punti alle due squadre che l’anno scorso si giocarono lo scudetto. dopo la vittoria della Juventus al 93° contro il Chievo, arriva infatti anche il trionfo del Napoli contro la Lazio. Il 2-1 rifilato ...

Atp Cincinnati – Goffin non ce la fa - Federer in finale contro Djokovic dopo il riTiro del belga : Roger Federer vola in finale al torneo Atp di Cincinnati dopo il ritiro di David Goffin, il belga si è ritirato durante l’intervallo del primo set Sarà Roger Federer contro Novak Djokovic la finale del torneo Atp sul cemento di Cincinnati. Il Master 1000 dell’Ohio dopo aver visto approdare in finale il serbo, vede giungere nel match conclusivo del torneo anche il tennista numero due al mondo. Lo svizzero, dopo un primo set ...

Incidente in A14 - Tir contro guard-rail / Nello scontro coinvolta anche un'automobile : Incidente in A14, Tir contro guard-rail: è stata coinvolta anche una macchina. Il tutto è accaduto sull'A14 di Ancona in direzione sud, il tratto è stato chiuso al traffico.(Pubblicato il Sat, 18 Aug 2018 21:11:00 GMT)

Test alcolemici - riTiro delle patenti e punti decurtati. Ferragosto di controlli per la Polizia di Stato - : Sono tante, tantissime le autovetture e i mezzi di trasporto in generale che, nel periodo estivo, si riversano sulle strade che conducono alle marine del Salento. Sono in centinaia di migliaia, tra ...

Crollo ponte Genova - Coltorti : 'InvesTire su controllo e rinnovo' : Ho sentito in televisione gente che criminalizza questo tipo di strutture, eppure le hanno fatte in mezzo mondo e sono anni che resistono. Non è che tutti i ponti fatti da Morandi con quella ...

Divieti di circolazione ai Tir - il mondo del lavoro viaggia unito contro Tar e Codacons : ... dopo il pignoramento di beni per 300mila euro da parte dell'Agenzia delle entrate, è sceso in campo infatti praticamente tutto il mondo del lavoro. Da Confindustria a Confcommercio-Imprese per l'...

Smartphone alla guida - Toninelli : "Più controlli e riTiro della patente" : Stop all'uso improprio del cellulare alla guida. Il ministro dei Trasporti, Danilo Toninelli, annuncia un giro di vite su questo malcostume che ha dirette e gravi conseguenze sulla sicurezza stradale. La distrazione, infatti, è una delle principali cause d'incidente sulla rete viabilistica nazionale. L'intenzione è di aumentare i controlli e punire più severamente i trasgressori, arrivando al ritiro immediato della patente.Inasprimento delle ...

