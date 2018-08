Time in Jazz | non solo una manifestazione di qualità | ma un modello di accoglienza

Terza giornata di musica e altro ancora - domani - venerdì 10 agosto - al festival Time in Jazz. : 'Lumin' come suggerisce il titolo ruota intorno al tema della Luce, declinato in dieci composizioni musica li diverse, ognuna col titolo 'Luce' , appunto, nelle diverse lingue del mondo. Fanno parte ...

David Byrne a Umbria Jazz : quando arte fa rima con diverTimento : Beh, quell'esperimento è a un passo dal collasso e allora mi sono chiesto che cosa possiamo fare in concreto per vivere meglio, esiste una nuova via per questo mondo? Non ho risposte, ma speranze sì".