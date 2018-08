The CW e la stagione 2018 | i supereroi in metro-scontro VIDEO

The Good Doctor - in arrivo la seconda stagione : In Italia la prima stagione di The Good Doctor è arrivata su Rai1 il 17 luglio, qualche giorno prima dell’inizio ufficiale dell’estate e già fuori dal periodo di garanzia della tv, esattamente come era successo per Dr House, il figlio primogenito di David Shore, il suo creatore. Anche in quel caso la prima messa in onda venne accompagnata dai tormentoni estivi e fu un successo, lo stesso che ha travolto – un po’ ...

Ufficiale la seconda stagione di The End of The F***ing World - rinnovata da Netflix : nuovi episodi oltre i fumetti : La conferma è arrivata dopo tanti rumors e speculazioni a riguardo negli ultimi mesi: la seconda stagione di The End of the F***ing World ci sarà. Netflix e Channel 4 (l'emittente che aveva trasmesso la serie in tv con scarso successo prima che approdasse in streaming diventando un piccolo fenonemo) produrranno una nuova stagione dell'atipico teen drama, con protagonisti i giovani e talentuosi Alex Lawther e Jessica Barden nei panni di due ...

The End of The F***ing World 2 : Netflix rinnova per la seconda stagione : The End of the F***ing World 2 ci sarà. Netflix ha deciso di rinnovare la serie Tv per una seconda stagione. Una risposta che i fan attendevano già da qualche mese, in seguito al debutto del fumetto avvenuto lo scorso ottobre nel Regno Unito. Per i fan di Netflix la pubblicazione dell’intera prima stagione è avvenuta invece nel gennaio di quest’anno. The End of the F***ing World 2 si prepara quindi a darci tutte le risposte alle ...

The Affair 4×10 recensione : un doloroso addio | finale di stagione : The Affair 4×10 recensione – Il finale di stagione della serie Tv drama di Showtime è andato in onda domenica 19 agosto 2018. Si chiude un capitolo e non solo perché siamo giunti alla fine della quarta stagione. Grazie ad una trama che spazia fra i diversi protagonisti, iniziamo a scoprire le prime conseguenze dovute ai precedenti eventi. The Affair 4×10 ci permette di incontrare anche personaggi secondari rimasti assenti in ...

The GOOD DOCTOR/ Anticipazioni 28 agosto 2018 e news seconda stagione : gravi problemi per Melendez : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 28 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun decide di lasciare l'ospedale e trasferirsi con Lea in un'altra città.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 22:43:00 GMT)

The good doctor/ Anticipazioni 21 agosto 2018 e news seconda stagione : come finirà la quinta puntata? : The good doctor, Anticipazioni del 21 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun decide di lasciare l'ospedale e trasferirsi con Lea in un'altra città.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 21:21:00 GMT)

The GOOD DOCTOR/ Anticipazioni 21 agosto 2018 e news seconda stagione : spoiler sui primi tre episodi : The GOOD DOCTOR, Anticipazioni del 21 agosto 2018, in prima Tv assoluta su Rai 1. Shaun decide di lasciare l'ospedale e trasferirsi con Lea in un'altra città.(Pubblicato il Tue, 21 Aug 2018 19:42:00 GMT)

Torna The Exorcist su Rai4 - dal 21 agosto le repliche degli episodi in attesa della seconda stagione : In attesa di guardare i nuovi episodi, Torna The Exorcist su Rai4. La prima stagione della serie, basata sul film L'Esorcista del '73 (a sua volta tratto dall'omonimo romanzo di William Peter Blatty) andrà in onda ogni martedì, a partire da oggi, 21 agosto, in seconda serata. Nel primo capitolo della serie antologica, conosciamo i protagonisti Tomàs Ortega e Marcus Keane, due preti esorcisti dalle personalità opposte. Insieme devono appianare ...

The 100 6 : titoli - data e news sulla sesta stagione : The 100 6 news e date: quando andrà in onda la sesta stagione della serie Tv? Ancora non si conosce giorno e mese di quando potremo assistere ai nuovi episodi, ma sappiamo già alcuni particolari grazie agli indizi rilasciati dall’emittente The CW. Sappiamo infatti che la premiere di The 100 6 andrà in onda nel 2019, così come chi ci sarà del cast e chi invece rimarrà forse fuori dalla trama principale. Il tutto grazie agli ultimi eventi ...

The Affair 4×10 : il finale di stagione (VIDEO) : The Affair 4×10 trama e promo – Il decimo episodio della serie tv Showtime andrà in onda domenica, 19 agosto 2018. Siamo arrivati al finale di stagione e sono ancora tanti i punti rimasti oscuri. La trama di The Affair 4×10 riguarderà questa volta Cole e Noah, ma anche altre tre persone in via indiretta. The Affair 4×10 trama e anticipazioni La promessa della traccia rilasciata dall’emittente americana è che ci ...

The Walking Dead 9 rivelerà la verità su Rick tra 50 giorni? Il leader grande assente della seconda parte di stagione : The Walking Dead 9 si avvicina e con essa anche la verità su Rick Grimes e la sua uscita di scena. Il conto alla rovescia è già iniziato e tra 50 giorni i fan saranno alle prese con la première di stagione che finalmente mostrerà la nuova vita dei sopravvissuti un paio di anni dopo il finale dell'ottava stagione. Il nocciolo della questione rimane ancora l'uscita di scena di Rick. Sono molti quelli che pensano alla sua morte mentre altri alla ...

The Flash 5 : episodi e titoli della quinta stagione : The Flash 5 episodi & titoli – L’emittente madre The CW ha appena rilasciato i titoli delle puntate che comporranno la quinta stagione. Per ora si tratta dei primi sei capitoli della serie Tv, ma sono sufficienti per darci un’idea di come si svolgerà a grandi linee la trama. Gli episodi di The Flash 5 ritorneranno inoltre sul piccolo schermo a partire dal 9 ottobre 2018, data in cui è prevista la trasmissione della ...