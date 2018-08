Terremoto Molise | ponti della diga del Liscione | moderato ottimismo dei tecnici

Terremoto Molise : pronti a chiedere lo stato di emergenza : Il presidente della Regione Molise, Donato Toma, attende la conta dei danni e le schede tecniche da inoltrare alla Presidenza del Consiglio dei ministri per richiedere lo stato di emergenza per le scosse di Terremoto che si sono registrate nei giorni scorsi. “I nostri tecnici stanno completando i necessari adempimenti richiesti dall’iter procedurale, dopo di che convochero’ una Giunta ad horas per chiedere lo stato di emergenza ...

Terremoto - nuova scossa in Molise : gente in strada - oltre 200 eventi da metà agosto : Una nuova scossa di Terremoto è stata avvertita in Molise, precisamente a Montecilfone, Campobasso,, epicento del sisma. LEGGI ANCHE Molise, nuova scossa nella notte: sono già 190 dal 14 agosto LEGGI ...

Terremoto Molise - INGV : “Stiamo monitorando la sequenza sismica” : “Stiamo monitorando la sequenza sismica, vogliamo capire se il numero delle repliche sta aumentando o diminuendo. Ogni Terremoto ha una storia a se’, oggi non abbiamo ancora le chiavi per poter dire se la sequenza durera’ dieci giorni, un mese, oppure potra’ crescere di magnitudo. Stiamo studiando il fenomeno per capire come evolvera’“: lo ha dichiarato il presidente dell’Istituto Nazionale di Geofisica ...

Terremoto Molise - Borrelli : non escludiamo ulteriori scosse - anche più forti : “Non possiamo escludere ulteriori scosse, anche di piu’ elevata intensità“: lo ha dichiarato il capo della Protezione civile, Angelo Borrelli, al termine di un vertice in Prefettura a Campobasso, in merito allo sciame sismico che sta interessando il Molise da alcuni giorni. “La Regione produrra’ la richiesta dello stato di emergenza, noi istruiremo questa richiesta e la presenteremo al Consiglio dei ...

Terremoto oggi in Emilia e Molise - cos’è successo. News e aggiornamenti : Paura nella notte, la terra trema lungo la dorsale appenninica in Emilia e Molise. Due forti scosse hanno interessato l’Emilia: una di magnitudo 3,9 si è verificata alle 2:33 a 3 km da Bagnolo in Piano, in provincia di Reggio Emilia, come ha rilevato l’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (Ingv), con ipocentro a 9 km di profondità. La scossa è stata avvertita distintamente in città, ma anche a Mantova, a Correggio, a ...

Terremoto in Molise - Chiuso per 3 mesi ponte sul Sangro : Chieti - Il presidente della Provincia di Chieti e sindaco di Lanciano, Mario Pupillo, ha partecipato oggi a un nuovo sopralluogo tecnico sul ponte Nuovo sul fiume Sangro che, attraverso la strada provinciale 111, collega Lanciano con l'area industriale della Val di Sangro. Il ponte è stato Chiuso precauzionalmente a seguito della forte scossa di Terremoto registrata in Molise lo scorso 15 agosto, alle 20.19. Dopo le verifiche sono ...

Terremoto - scosse nella notte a Reggio Emilia : una di magnitudo 3.9. Trema ancora il Basso Molise : Dopo lo sciame sismico in Molise, la terra Trema ancora, questa volta due scosse hanno interessato la zona di Reggio Emilia. Alle 2.33 della scorsa notte l’Ingv ha registrato un primo evento sismico di magnitudo 3.9 con epicentro a 3 chilometri da Bagnolo in Piano, ad una profondità di 9 chilometri circa. Poi, dopo poco meno di un’ora, alle 3.07 una nuovo Terremoto di forza 2.2 ha fatto Tremare la stessa area. Il Terremoto è stato ...

Scossa Terremoto magnitudo 3.2 in Molise : ANSA, - ROMA, 21 AGO - Proseguono le scosse di terremoto in Molise: a 00:17 se ne è registrata una di magnitudo 3.2, con epicentro sempre vicino a Montecilfone , Campobasso, . Ieri alle 20:32 ne era ...

Scossa di Terremoto nella notte nel Reggiano : magnitudo 3.9 | La terra trema anche in Molise : L'epicentro è stato individuato a 3 km a nord di Bagnolo in Piano, con ipocentro a 9 km di profondità. La Scossa è stata distintamente avvertita dalla popolazione, ma non sono stati segnalati danni a persone o cose. Paura in Molise dove prosegue lo sciame sisimico